آرش کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر به نامشخص بودن زمان عمل جراحی‎اش اشاره کرد و اظهارداشت: پای من از ناحیه آسیب دیده به شدت متورم شده است. با این اوصاف امکان جراحی وجود نداشت به همین دلیل بنا به دستور پزشک فعلا در حال فیزیوتراپی هستم تا پس از کاهش میزان ورم نسبت به انجام عمل اقدام کنم.

وی ادامه داد: طبق هماهنگی‎های صورت گرفته هم قرار است پس از جراحی برای تسریع در روند بهبودی و بازگشت سریع‎تر به ایتالیا سفر کنم تا بخشی از دوران درمان را در این کشور بگذرانم اما به دلیل نامشخص بودن زمان جراحی، زمان دقیق این سفر هم تعیین نشده است. البته فکر می‎کنم طی یک هفته تا 10 روز آینده برای جراحی اقدام کنم.

ملی‌پوش تیم والیبال سایپا که در جریان رقابت‎های قهرمانی آسیا عنوان ارزشمندترین بازیکن را کسب کرد، یادآور شد: به خاطر شدت آسیب دیدگی به طور میانگین بین هفت تا هشت ماه دور از تیم باشگاهی و ملی خواهم بود. با این اوصاف هم ادامه رقابت‎های لیگ برتر را از دست داده‎ام و هم آخرین مرحله مسابقات انتخابی المپیک که اوایل سال آینده برگزار می‎شود.

کمالوند تاکید کرد: این بدترین بدشانسی بود که در طول دوران ورزشی‎ام با آن مواجه شدم. فقط امیدوارم در این مدت زمانی که از حضور در میادین محروم هستم خیلی از شرایطی که دارم دور نشوم.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش کمالوند حدود دو هفته پیش در جریان دیدار تیم‎های سایپا البرز و شهرداری ارومیه به دلیل برخورد با یکی از بازیکنان حریف به شدت از ناحیه زانوی پای چپ دچار آسیب دیدگی شد.