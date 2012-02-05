آرش کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر به نامشخص بودن زمان عمل جراحیاش اشاره کرد و اظهارداشت: پای من از ناحیه آسیب دیده به شدت متورم شده است. با این اوصاف امکان جراحی وجود نداشت به همین دلیل بنا به دستور پزشک فعلا در حال فیزیوتراپی هستم تا پس از کاهش میزان ورم نسبت به انجام عمل اقدام کنم.
وی ادامه داد: طبق هماهنگیهای صورت گرفته هم قرار است پس از جراحی برای تسریع در روند بهبودی و بازگشت سریعتر به ایتالیا سفر کنم تا بخشی از دوران درمان را در این کشور بگذرانم اما به دلیل نامشخص بودن زمان جراحی، زمان دقیق این سفر هم تعیین نشده است. البته فکر میکنم طی یک هفته تا 10 روز آینده برای جراحی اقدام کنم.
ملیپوش تیم والیبال سایپا که در جریان رقابتهای قهرمانی آسیا عنوان ارزشمندترین بازیکن را کسب کرد، یادآور شد: به خاطر شدت آسیب دیدگی به طور میانگین بین هفت تا هشت ماه دور از تیم باشگاهی و ملی خواهم بود. با این اوصاف هم ادامه رقابتهای لیگ برتر را از دست دادهام و هم آخرین مرحله مسابقات انتخابی المپیک که اوایل سال آینده برگزار میشود.
کمالوند تاکید کرد: این بدترین بدشانسی بود که در طول دوران ورزشیام با آن مواجه شدم. فقط امیدوارم در این مدت زمانی که از حضور در میادین محروم هستم خیلی از شرایطی که دارم دور نشوم.
به گزارش خبرنگار مهر، آرش کمالوند حدود دو هفته پیش در جریان دیدار تیمهای سایپا البرز و شهرداری ارومیه به دلیل برخورد با یکی از بازیکنان حریف به شدت از ناحیه زانوی پای چپ دچار آسیب دیدگی شد.
نظر شما