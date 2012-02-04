موفقیت ایران در پیشگیری از بروز سکته های قلبی و مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریبرز صادقی با اعلام این خبر گفت: داروی ضد چاقی ونوستات با کاهش وزن، فشار خون و چربیهای مضر خون سبب پایین آمدن خطر ابتلا به سکته های قلبی و مغزی شده و مصرف آن در افراد دیابتی و یا مستعد دیابت نوع بالغین بسیار سودمند است.

وی افزود: بر اساس تحقیقات بسیار جدید برروی بیماران قلبی مشخص شد که این دارو با کاهش فاکتورهای هشدار دهنده سکته ها نظیر Leptin , Vistatin Hs –CRP , Adipenectin , می تواند نقش موثری در پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی در سنین پیش رو (دهه های پنجم و ششم زندگی) داشته باشد و همچنین نقش موثری در کاهش چربیهای احشایی تاثیرگذار در بیماریهای عروقی دارد.

صادقی با اشاره به اینکه اگر این دارو حتی سبب کاهش وزن زیاد نیز نشود می تواند داروی موثری برای حفظ سلامت قلبی عروقی بیماران باشد، افزود: ونوستات در مقایسه با داروها و ترکیبات تبلیغاتی مخاطره انگیز که سبب آسیبهای جدی قلبی و عروقی می شوند، داروی بسیار بی خطر محسوب شده و حتی می تواند سبب بهبود عملکرد قلب نیز در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی گردد.

مسئول گروه تحقیقات بالینی داروسازی ابوریحان تصریح کرد با توجه به کاهش بافت چربی توسط این دارو مطالعات متعدد اثر بخشی ان را در بهبود نسبی کبد چرب غیر الکلی نشان داده است، از این رو شاید دریچه ای نوبرای درمان این بیماری شایع محسوب گردد، همچنین این دارو برای درمان پرمویی و کیست تخمدان در زنان چاق نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: ونوستات در دوشکل کپسول 60 و 120 میلی گرمی، زیر نظر وزارت بهداشت در داروخانه های کشور عرضه شده و با توجه به نیاز جوامع مختلف، بزودی شاهد صادرات آن به کشورهای دیگر خواهیم بود.

فناوری تولید این دارو تا پیش از این در اختیار چند شرکت بزرگ و نامدار داروسازی جهان بوده است.