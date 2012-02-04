گیلانی برای گفتگو درباره طالبان به دوحه می رود/ انفجار انتحاری در پیشاور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به سفر هفته آتی نخست وزیر این کشور به قطر اعلام کرد تاسیس دفتر سیاسی طالبان در این کشور از جمله محورهای مهم سفر "یوسف رضا گیلانی" به قطر است.

خبر سفر گیلانی به قطر یک روز پس از سفر "حنا ربانی" وزیر امور خارجه پاکستان به افغانستان و گفتگو درباره مذاکرات صلح و گسترش روابط کابل-اسلام آباد اعلام می شود.

مذاکرات آشتی با گروههای شبه نظامی و تنشهای مرزی اخیر دو کشور محور گفتگوهای ربانی با مقامات افغانی بود. این نخستین سفر یک مقام پاکستانی به کابل پس از تنشهای به وجود آمده در روابط دو جانبه طی ماههای اخیر به شمار می رفت.

یک مقام بلند پایه افغان نیز به رویترز گفت کابل از این سفر برای اعمال فشار به اسلام آباد به منظور همکاری در زمینه مذاکره با سرکردگان طالبان استفاده کرده است.

"حنا ربانی خار" وزیر خارجه پاکستان و "زلمای رسول" همتای افغانی

خبر دیگر اینکه دادگاه عالی پاکستان خواستار حضور گیلانی در دادگاه در روز 13 فوریه (24 بهمن) برای بررسی اتهامات وارده علیه خود در خصوص بی توجهی به دستور دادگاه درباره رسیدگی به پرونده "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان شد.

گیلانی نیز در گفتگو با خبرنگاران در شهر لاهور با اشاره به حضور قطعی خود در دادگاه تاکید کرد: شماری از افراد با دسیسه چینی در پی برگزاری انتخابات زودهنگام سنا هستند.

همچنین نیمه شب گذشته در پی وقوع یک انفجار انتحاری در شهر پیشاور پایتخت ایالت خیبر در شمال غرب پاکستان دست کم چهار نفر کشته شدند.

گفته می شود که عامل انتحاری با خودروی حامل مواد منفجره وارد مغازه ای در شهر پیشاور شد و پس از این رویداد پلیس و نیروهای امداد، اجساد افراد کشته شده را از مغازه بیرون بردند.