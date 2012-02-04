عملیات عمره مفرده از فرودگاه ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مشازمینی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صبح شنبه نخستین گروه حجاج مازندرانی رهسپار سرزمین وحی شدند.

وی با بیان اینکه تعداد حجاج مازندرانی امسال نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش دارد، گفت حدود 80 هزار نفر برای انجام مناسک عمره مفرده از فرودگاه بین المللی ساری عازم سرزمین وحی خواهند شد.

مشازمینی با اشاره به اینکه عملیات عمره امسال هفت ماه خواهد بود افزود: اعزام حجاج از فرودگاه ساری از امروز آغاز و تا اواسط مرداد 91 ادامه خواهد داشت.

مدیرکل فرودگاهای مازندران از آمادگی کامل فرودگاه بین المللی ساری برای سرویس دهی مناسب به زائران خبرداد و افزود: با توجه به توسعه زیرساختهای ایجاد سالنهای جدید، فرودگاه ساری قادر به ارائه سرویس به مسافرین تا سه برابر ظرفیت موجود نیز است.

مشا زمینی افزود: شرکت هواپیمایی سعودی و ماهان، عهده دار پروازهای حج عمره امسال فرودگاه ساری هستند.