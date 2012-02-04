  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

عملیات عمره مفرده از فرودگاه ساری آغاز شد

عملیات عمره مفرده از فرودگاه ساری آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاههای مازندران از آغاز عملیات حج عمره امسال در فرودگاه ساری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مشازمینی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صبح شنبه نخستین گروه حجاج مازندرانی رهسپار سرزمین وحی شدند.

وی با بیان اینکه تعداد حجاج مازندرانی امسال نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش دارد، گفت حدود 80 هزار نفر برای انجام مناسک عمره مفرده از فرودگاه بین المللی ساری عازم سرزمین وحی خواهند شد.

مشازمینی با اشاره به اینکه عملیات عمره امسال هفت ماه خواهد بود افزود: اعزام حجاج از فرودگاه ساری از امروز آغاز و تا اواسط مرداد 91 ادامه خواهد داشت.

مدیرکل فرودگاهای مازندران از آمادگی کامل فرودگاه بین المللی ساری برای سرویس دهی مناسب به زائران خبرداد و افزود: با توجه به توسعه زیرساختهای ایجاد سالنهای جدید، فرودگاه ساری قادر به ارائه سرویس به مسافرین تا سه برابر ظرفیت موجود نیز است.

مشا زمینی افزود: شرکت هواپیمایی سعودی و ماهان، عهده دار پروازهای حج عمره امسال فرودگاه ساری هستند.

کد مطلب 1524972

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها