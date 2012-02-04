به گزارش خبرگزاری مهر،، شصت‌و‌یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی "حکومت اسلامی" از سوی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام وابسته به دبیرخانه خبرگان رهبری منتشر شد.

اولین مقاله این شماره "جایگاه سیاسی فقیه در گفتمان عصر مشروطیت" به قلم مصطفی جعفر پیشه‌فرد است. وی پیرامون این موضوع به پیشقراولان مشروطه و تاثیرگذاران در این نهضت؛ اعم از موافقان و مخالفان، در مورد جایگاه سیاسی فقه پرداخته و به بررسی لیستی از عناوین مورد بحث در گفتمان مشروطیت می‏پردازد.

دومین نوشتار، به قلم حمید حاجی‌حیدر با عنوان "خواجه نصیرالدین طوسی و نظریه عدالت" است. در این مقاله نظریه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی در قالب یک نظریه عدالت ارائه می‏شود.

از دیگر مقالات این شماره می‌توان به "نقد و بررسی قانون طبیعی در اندیشه پروتستان اولیه" به قلم محمدحسین طالبی، "نظام تشویق و تنبیه کارگزاران حکومت در اسلام" به قلم عباسعلی کدخدایی، محمد فلاح‌سلوکلایی و "تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران" اثر ابولفضل درویشوند، سید محمدهادی راجی، اشاره نمود.

یکی ازمقاله‌های فصلنامه به "مناسبت فقه و حکومت" می‌پردازد. این اثر به قلم عباسعلی مشکانی سبزواری و عبدالحسین مشکانی سبزواری چاپ شده است.

آخرین مقاله این شماره "حاکم اسلامی و اقامه شعائر دینی" نوشته نادعلی علی‌نیا‌خطیر می‏باشد. در پایان مقالات "اخبار فصلنامه" چاپ گردیده است.