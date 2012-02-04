طرح ساماندهی مبلغ های سنتی در خراسان رضوی برگزار می شود

معصومه تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح برای 500 نفر از مبلغ های سنتی در سراسر استان با هدف نظارت بر فعالیت های تبلیغی بانوان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی مبلغ های سنتی بسیار ضروری است، تاکید کرد: این طرح در راستای عمل به وظایف سازمان تبلیغات اسلامی و به منظور جلوگیری از رواج آموزه های خرافی و بدعت آمیز که گاهی توسط مبلغ های سنتی ترویج می شود، صورت می گیرد.

وی در خصوص اهداف برگزاری این طرح بیان کرد: مقابله با تهاجمات فرهنگی غرب و خرافات رایج در جامعه، پاسخگویی به نیاز نیمی از جمعیت بانوان کشور، جلوگیری از به هدر رفتن انرژی تبلیغی و هدایت و نظارت فعالیت های تبلیغی بانوان بخشی از اهداف برگزاری طرح مبلغات سنتی است.

گفتنی است، طرح مبلغ های سنتی بانوان از اول بهمن ماه آغاز شده و فروردین 91 نیز به پایان می رسد.