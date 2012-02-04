ورود خودروهای خارجی مستعمل به کشور از طریق گمرک صحت ندارد

محمدرضا نادری در گفتگو با مهر در مورد شایعه ورود تعدادی خودروی خارجی مستعمل به کشور از طریق مبادی گمرک گفت: شماره شاسی تمامی خودروها بیانگر سال ساخت آنها است و شماره سریال درج شده بر روی شاسی کاملا قابل تشخیص است، بنابراین این ادعا مواجه نیست.

معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: ضمن اینکه قبل از گمرک، سازمان استاندارد باید در مورد اینکه خودرویی با ضوابط ترخیص مطابقت دارد یا خیر نظر خود را اعلام نماید، پیش از آن نیز خودرو در وزاتخانه مربوطه ثبت سفارش می شود، بنابراین خودروها و برندهای قابل ورود قبلا کنترل می شوند.

وی خاطرنشان کرد: براساس ضوابطی که در قانون خودرو حاکم است، امکان ورود خودرو غیر از ضوابط تعریف شده اصلا مقدور نیست، بنابراین این شایعه و موضوع را تکذیب می کنم.

نادری عنوان کرد: پس از گمرک، راهنمایی و رانندگی نیز خودرو را پلاک می کند و کارت ارائه می دهد، یعنی چند سازمان زنجیروار این موارد را بر حسب وظایف خود چک می کنند.

معاون امور گمرکی گمرک ایران با اعلام اینکه امکان اینکه خودروی مستعملی وارد کشور و ترخیص شود، مقدور نیست، تصریح کرد: مگر اینکه برای خودروی مربوطه مصوبه خاصی از دولت دریافت شده باشد، به عنوان مثال ممکن است در یک مورد خاص مربوط به یک جانباز باشد و این امر از اختیارات دولت است که خارج از ضوابط فنی می تواند اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: البته این موضوع محدود به یک دستگاه می شود نه برای خودروهای وارداتی که جنبه تجاری دارد و برای مردم بفروش می رسد.