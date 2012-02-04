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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

سیاری در گفتگو با مهر:

ناوگروه ایرانی در بندر جده عربستان پهلو گرفت

ناوگروه ایرانی در بندر جده عربستان پهلو گرفت

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از پهلو گرفتن ناوگروه هجدهم نیروی دریایی ارتش در بندر جده عربستان خبر داد و گفت: این اقدام برای برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و مقابله با ایران‌هراسی حائز اهمیت است.

امیردریادار حبیب‌الله سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر تصریح کرد: ناوگروه هجدهم نیروی دریایی ارتش، مرکب از ناو جمهوری اسلامی ایران خارک و ناوشکن شهید دریابان قندی، صبح امروز(15 بهمن ماه) در بندر جده عربستان پهلو گرفته است.
 
وی در تشریح هدف نیروی دریایی ارتش از این اقدام تصریح کرد: پهلوگیری ناوگروه هجدهم نیروی دریایی ارتش در بندر جده عربستان از نظر حضور ایران در دریاهای آزاد و برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و مقابله با ایران‌هراسی،‌ حائز اهمیت است.
 
فرمانده نیروی دریایی ارتش، این اقدام را نشانگر عزت و اقتدار ایران در دریاهای آزاد و بنادر خارجی دانست و افزود: مردم ایران هم می‌دانند که ما در عرصه دریاهای آزاد حضور داریم و در بنادر خارجی پهلو می‌گیریم و فرهنگ و ارزش‌های انقلاب را منتقل می‌کنیم.
 
حبیب‌الله سیاری در پایان تاکید کرد: این ناوگروه، چند روز در بندر جده توقف دارند و مسیر بعدی ناوگروه هجدهم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آینده اعلام خواهد شد.
 

کد مطلب 1524990

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