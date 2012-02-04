ناوگروه ایرانی در بندر جده عربستان پهلو گرفت

امیردریادار حبیب‌الله سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر تصریح کرد: ناوگروه هجدهم نیروی دریایی ارتش، مرکب از ناو جمهوری اسلامی ایران خارک و ناوشکن شهید دریابان قندی، صبح امروز(15 بهمن ماه) در بندر جده عربستان پهلو گرفته است.



وی در تشریح هدف نیروی دریایی ارتش از این اقدام تصریح کرد: پهلوگیری ناوگروه هجدهم نیروی دریایی ارتش در بندر جده عربستان از نظر حضور ایران در دریاهای آزاد و برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و مقابله با ایران‌هراسی،‌ حائز اهمیت است.



فرمانده نیروی دریایی ارتش، این اقدام را نشانگر عزت و اقتدار ایران در دریاهای آزاد و بنادر خارجی دانست و افزود: مردم ایران هم می‌دانند که ما در عرصه دریاهای آزاد حضور داریم و در بنادر خارجی پهلو می‌گیریم و فرهنگ و ارزش‌های انقلاب را منتقل می‌کنیم.



حبیب‌الله سیاری در پایان تاکید کرد: این ناوگروه، چند روز در بندر جده توقف دارند و مسیر بعدی ناوگروه هجدهم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آینده اعلام خواهد شد.

