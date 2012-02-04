بازرس واقعی اصناف خود شهروندان البرزی هستند/احتکاری در البرز گزارش نشده

میر ابراهیم صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا کنون موردی از احتکار در استان البرز گزارش نشده است، اظهار داشت: بازرس واقعی اصناف استان البرز خود شهروندان هستند.



وی گفت: وظیفه مجمع امور صنفی ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان است که باید این امر در جامعه فرهنگ سازی شود که شهروندان نسبت به برخی از مسائل از جمله احتکار بی تفاوت نباشند.



نماینده استان البرز در شورای اصناف کشور افزود: گزارش احتکار و هر گونه تخلف واحد صنفی از سوی شهروندان مجمع امور صنفی را در ارائه خدمات هر چه بهتر یاری می کند.



رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج ادامه داد: واحدهای صنفی کف بازار همواره به صورت مستمر تحت نظارت هستند که هیچ گونه احتکار و یا ذخیره سازی کالا صورت نگیرد.



صدیق اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به نزدیک شدن به ایام آخر سال طرح بازرسی و نظارت به واحدهای صنفی تشدید خواهد شد.

