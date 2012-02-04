1200 مسجد در زنجان شناسنامه دار شد

حجت الاسلام علی باقری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، مسجد را خاستگاه انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: مسجد مکانی برای انجام کارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری و مذهبی و باورهای دینی مردم بوده است و فعالیتهای مهمی در طول تاریخ در مسجد صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسجد بود که در ارتباط با تثبیت انقلاب کارهای بزرگی را انجام داد که در این راستا تشکیل کمیته، تشکیل سپاه، کمک به جبهه و جنگ از نظر مالی، اعزام نیرو، سازماندهی نیرو، ترویج دفاع از کشور، ترویج ایثار در مسجد صورت می گرفت.

مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه زنجان افزود: در مسجد بود که تصمیمات مهم گرفته می شود و در حال حاضر هم با توجه به هجمه دشمن از طریق جنگ نرم باز هم مسجد در این حوزه پیشقدم بوده است و در راستای بصیرت جوانان کارهای خوبی را انجام می دهد.

حجت الاسلام باقری تاکید کرد: مسجد انقلاب را احیاء کرد و مسجد بود که انقلاب را به وجود آورد و اولین تظاهرات خواهران در مرکز استان بود و لذا نقش مسجد در شکل گیری این تظاهرات بسیار بدیل بوده است.

وی به بیمه خادمین در مساجد اشاره کرد و گفت: در خصوص بیمه کردن خادمین مساجد مشکلی وجود ندارد و لذا بیمه برای سنین 40 تا 55 سال است .

مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه زنجان یادآور شد: سال گذشته 600 نفر از خادمین مساجد بیمه شده اند و سازمان ظرفیت دارد هزار و 500 نفر از خادمین را بیمه کند.

حجت الاسلام باقری افزود: در راستای انجام کار بهتر برنامه ها در مسجد و فعالیت گسترده مساجد در حوزه های مختلف، سازمان درصدد استخدام نیروی جوان در سنین 25 الی 30 سال در مساجد است.

وی گفت: برای ساخت و ساز مساجد 5 میلیون تومان هزینه می شود که در صورت وقوع حادثه غیرمترقبه حوادث غیرمترقبه با دو میلیون تومان بازسازی و ساخت و ساز مسجد را انجام می دهد.

مدیرکل سازمان و اوقاف و امور خیریه زنجان گفت: مسجد انقلاب را به وجود دارد لذا باید در مساجد هم جوانان ایثارگر و ولایی تربیت شود و به جامعه تحویل داده شود.