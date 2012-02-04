وضعیت تیم هندبال شهرداری زرند برای ادامه کار مبهم است

محسن اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم هندبال شهرداری زرند برای ادامه کار خود در لیگ برتر با مشکل مواجه است و وضعیتی نامعلوم دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تغییر رئیس هیئت هندبال استان کرمان هنوز موفق نشده ایم با رئیس جدید هیئت درباره وضعیت تیم و حفظ آن در لیگ برتر صحبت کنیم.

اخگر ادامه داد: تیم هندبال هرچند با نام شهرداری زرند در لیگ حاضر شده است اما طبق توافقی که ابتدای فصل بین تربیت بدنی استان کرمان، معاونت استانداری، هیئت هندبال و شهرداری زرند شده است تمامی توافق کنندگان مسئول حمایت از تیم هستند.

وی اظهار داشت: به دلیل همین وضعیت نامعلوم تیم، سه بازیکن خارجی تیم به کرمان نیامده اند و تمرینات تیم نیز با حضور تنها پنج بازیکن انجام می شود.

اخگر اظهار داشت: هزینه 350 میلیون تومانی تیم را شهرداری زرند به تنهایی نمی تواند بپردازد.

سرمربی تیم هندبال شهرداری گفت: تربیت بدنی اعلام کرده هیئت نمی تواند تیم داری کند و عملا از حمایت تیم خود را کنارکشیده است در حالیکه در سال جاری 20 تیم در لیگهای مختلف کشور با نام هیئتهایشان کار می کنند.

وی بیان داشت: فرماندار کرمان به عنوان رئیس جدید هیئت هندبال اعلام کرده اند در اسرع وقت جلسه ای گذاشته و به مشکلات تیم رسیدگی می کنند ما نیز منتظر پی گیری وی هستیم.

ادامه رقابتهای لیگ برتر هندبال کشور از 27 بهمن آغاز می شود و شهرداری زرند میزبان هندبال کازرون است.

