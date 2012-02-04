به گزارش خبرگزاری مهر، عضنفر میرزابیگی افزود: اخباری که در روزهای گذشته مبنی بر اعزام پرستاران ایرانی به ترکیه برای کار در رسانه ها اعلام شده بود همگی اشتباه بودند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: از آنجا که کشور ما جزء شورای بین المللی پرستاری (ICN) است، باید نسبت به انتشار چنین اخباری در کشور حساس باشیم و برای ما مهم باشد که مطالب را به درستی منتقل کنیم زیرا به لحظه و در کمترین زمان مسئولان پرستاری کشورها نسبت به اخبار حساسیت نشان می دهد و موضوع مشخص می شود.

وی گفت: ما هم از این ظرفیت استفاده کردیم و از مسئولان ترکیه موضوع را پرسیدیم و مشخص شد که ترکیه به نیروهای خدماتی برای مراکز درمانی اش نیاز دارد و اصلاً این کارهای خدماتی در شأن پرستاران ما نیست که با تحصیلات عالیه بخواهند وارد این نوع مشاغل شوند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر وضعیت حقوق و مزایای این کارهای خدماتی را در ترکیه بررسی کردیم و مشخص شد که سطح دریافتی و حقوق و مزایای آن نیز از آنچه در کشور ما به نیروهای خدماتی پرداخت می شود بیشتر نیست بنابراین موضوع به طور کلی منتتفی است.

میرزابیگی اضافه کرد: البته یک روزنامه ترکیه ای به نام زمان ترک نیر تحت نفوذ اسرائیلیها حرفهایی زده بود و به نیروهای کار ایرانی توهین کرده و اتهاماتی زده بود که باید در جای خود جواب آن هم داده شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: با این اوصاف موضوع اعزام پرستار به ترکیه به طور کلی منتفی است و ما از آن شرکت کاریابی بین المللی نیز خواستیم که این جمله خود را که اعلام کرده پرستار به ترکیه اعزام می شود اصلاح کند و اعلام کند که این مسئله مربوط به نیروهای خدماتی و خدمتکار در بیمارستانهای ترکیه است و نه پرستار.

وی افزود: ضمن اینکه در ایران، پرستار بیکار نداریم که از شدت بیکاری بخواهد برای کار به ترکیه برود، به خصوص بر اثر اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی و استخدام در وزارت بهداشت اصلا در سطح 2 هزار نفر و 5 هزار نفر نیروی پرستار بیکار در کشور نداریم که بخواهند برای کار به ترکیه بروند.

میرزابیگی ادامه داد: در مورد نیروهای خدماتی نیز بررسیهای ما نشان می دهد که حقوق و مزایا در ترکیه در حد ایران و در جاهایی کمتر است بنابراین توصیه ما به افرادی که برای کارهای خدماتی می خواهند به ترکیه بروند این است که این کار را نکنند گر چه تصمیم هر فرد برای خودش محترم است.

وی گفت: به هر حال به شرکت کاریابی تذکر دادیم که خبر خود را اصلاح کند و کلمه پرستار را از آن حذف کند و اعلام کند طرف ترکیه نیروی خدمتکار نیاز دارد ضمن اینکه اطلاع رسانی درستی انجام دهد که مبادا پرستاری از کشور ما به اشتباه به عنوان خدمتکار به ترکیه برود که در شأن کشور ما نیست.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تأکید کرد: تذکرات لازم به شرکت کاریابی داده شد. بنابراین به ترکیه نه 5 هزار پرستار، نه 2 هزار پرستار که حتی یک پرستار هم برای کار اعزام نمی شود و موضوع به طور کلی منتفی است.

میرزابیگی اضافه کرد: به شرکتهای کاریابی هم توصیه می کنیم اگر برای اعزام نیروی کار به خارج فعالیت می کنند در بین مشاغلی فعالیت کنند که میزان بیکاری در آنها بالاست، در مورد پرستاری میزان بیکاری بسیار پایین است و ما نمی خواهیم که میزان بیکاری در جامعه پرستاری کشور از صفر هم کمتر شود.

وی گفت: خوشبختانه با اقداماتی که در سالهای اخیر انجام شده نرخ بیکاری در بین پرستاران ایرانی به شدت پایین آمده و پرستاران از میزان اشتغال بالایی برخوردارند بنابراین شرکتهای کاریابی بین المللی بهتر است در عرصه های دیگری فعال شوند.