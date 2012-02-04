مهتاب قم به دنبال صعود به لیگ برتر هندبال است

وحید اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال تیم‌های مدعی صعود به لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور در گروه‌های مختلف مرحله مقدماتی به رقابت پرداختند که در نهایت از بین آنها تیم‌های مرحله نهایی مشخص شدند.



وی ادامه داد: تیم هندبال مردان مهتاب قم نیز که با کسب برتری در مسابقات مرحله گروهی لیگ دسته اول باشگاه های کشور جواز حضور در پیکارهای مرحله نهایی این رقابت ها را کسب کرده است، از روز پنجشنبه در تلاش برای صعود به لیگ برتر به مصاف حریفان می‌رود.



دبیر هیئت هندبال استان قم افزود: تیم هندبال مردان مهتاب قم در رقابت انتخابی لیگ دسته اول کشور توانست تیم های سایپا کاشان، ب.آ جهرم و تفت یزد را از پیش رو برداشته و جواز حضور در رقابت‌های مرحله نهایی لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور را کسب کند.



وی تصریح کرد: این تیم بازیکنان بسیار خوبی در ترکیب خود دارد و نکته مهم این است که زیر نظر ناصر فلسفی سرمربی با انگیزه و پرتلاش خود تمرینات خوبی را نیز برگزار کرده اند تا از هر نظر آماده مصاف با حریفان قدر خود در این مرحله از مسابقات شوند.



اخوان با ابراز رضایت از تمرینات منظم این تیم که منجر به افزایش میزان آمادگی بازیکنان این تیم شده است، ابراز داشت: این روزها وضعیت تیم در یکی از بهترین و موفق‌ترین مقاطع قرا دارد و موجب شده تا بازیکنان تیم در وضعیت خوبی روحی و جسمی باشند.



وی ابراز کرد: در این شرایط بازیکنان فهیم و توانمند تیم هندبال مردان مهتاب قم یک دل و مصمم خود را آماده شرکت در مسابقات مرحله نهایی لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور کرده‌اند تا با حضوری موفق در این مسابقات تلاش ها برای صعود به لیگ برتر را به بار بنشانند.



دبیر هیئت هندبال استان قم عنوان داشت: مردان هندبالیست تیم مهتاب قم در حالی خود را آماده اعزام به رقابت‌های مرحله نهایی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور کرده‌اند که بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون هندبال این مسابقات از روز چهارشنبه نوزدهم بهمن‌ماه برگزار می‌شود.



وی بیان کرد: تیم هندبال مردان مهتاب استان قم با ترکیبی از چهره‌های مستعد و آینده‌دار هندبال قم و چند چهره مطرح غیر بومی در روزهای اخیر، تمرینات مناسبی برای کسب آمادگی بیشتر به منظور حضور موفق در مسابقات انجام داده‌اند.



اخوان اضافه کرد: میزبان مرحله نهایی این رقابت ها تیم هندبال شهرداری تبریز است که از روز نوزدهم بهمن ماه مسابقات در تبریز آغاز می شود و شش تیم صعود کننده به مرحله نهایی هندبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور برای کسب دو سهمیه صعود به لیگ برتر با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.