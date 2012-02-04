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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

«انقلاب در بندر بوشهر» به روایت 30 نفر از مردم کوچه و بازار

«انقلاب در بندر بوشهر» به روایت 30 نفر از مردم کوچه و بازار

«انقلاب در بندر بوشهر» شامل خاطرات شفاهی 30 نفر از مردم بوشهر همراه با 20 عکس منحصر به فرد به زودی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «انقلاب در بندر بوشهر» عنوان کتابی به همت سیدقاسم یاحسینی است که به زودی توسط حوزه هنری بوشهر به چاپ می‌رسد.

این کتاب همانطور که از نامش پیداست مروری دارد بر اتفاقات مرتبط با انقلاب اسلامی در بندر بوشهر و نقش مردم این خطه از ایران در پیروزی انقلاب اسلامی.

«انقلاب در بندر بوشهر» شامل خاطرات شفاهی 30 نفر از مردم عادی و کوچه و بازار بندر بوشهر درباره انقلاب است که در 183 صفحه، قطع رقعی به چاپ می‌رسد.

این کتاب حاصل گفتگوهای مستقیم یاحسینی با مردم است که در قالب پرسش و پاسخ و تاریخ شفاهی محض در کنار 20 قطعه عکس ناب از حضور بوشهری‌ها در جریان پیروزی انقلاب اسلامی آورده شده است.

سیدقاسم یاحسینی از نویسندگان و پژوهشگران بوشهری است که همت خود را به ثبت تاریخ این شهر گذاشته و چه در قالب آثار انقلابی و دفاع مقدسی و چه دایرة‌المعارف‌ها و آثار فرهنگی و جغرافیایی تلاش‌های قابل توجهی داشته و آثار وی برگزیده‌ جشنواره‌های مختلف شده است.

وی در سال 1388 و به مناسبت روز بوشهر به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار این شهر معرفی و تجلیل شد.

کد مطلب 1525023

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