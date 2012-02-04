به گزارش خبرگزاری مهر، این پارک از 65 جاذبه فناورانه در محیطی به وسعت 929 متر مربع برخوردار است، این جاذبه ها نمایشگرهای بزرگی هستند که تصاویری تعاملی را نمایش می دهند.

بازدیدکنندگان پس از ورود به این پارک مچ بندهای RFID را به دست بسته و به این شکل خود را به نمایشگرها معرفی می کنند. در این وضعیت حسگرهای کینکت حرکات بدن، صدا و صورت بازدیدکنندگان را ردیابی می کند.

بازدیدکنندگان در این پارک می توانند از خود آواتاری ایجاد کرده و با آن تعامل برقرار کرده و آن را به ماجراجویی های مجازی ببرند، در این ماجراجویی های مجازی از تصاویر ویدیویی سه بعدی، هلوگرام ها و فناوری واقعیت افزوده شده استفاده شده است. بعضی از سرگرمی های موجود در این پارک از این قرارند:

آینه مجازی: بازدیدکنندگان می توانند اواتاری (پیکره مجازی) از خود بسازند که می تواند با آنها تعامل برقرار کنند.

360 درجه زنده (لایو): بزرگترین تئاتر برجسته نمای 360 درجه تعاملی جهان در این پارک نصب شده است، جایی که بازدیدکنندگان می توانند در یک ماجرای داستانی اواتار خود را تعقیب کرده و پایانهای مختلفی را برای این داستان به وجود آورند.

زمین بازی زنده (لایو): بازدیدکنندگان می تواند با اواتارهای خود در میدان بازی بازتابشی 150 متری بازی های مختلف انجام دهند.

هولوگرام زنده (لایو): در این پارک نمایشگرهای هولوگرافیک توسط هنرمندان خارجی و کره ای ایجاد شده اند.

نمایش Syno Star: بازدیدکنندگان به همراه اواتارهای خود و شخصیتهای هولوگرامی بر روی صحنه ای که با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شده ایجاد شده است، نمایشهایی را اجرا می کنند.

"تور جهانی پارک زنده چهار بعدی" به اندازه ای موفق بوده و مورد توجه و استقبال واقع شده که شرکت d'strict تصمیم دارد مدت زمانی که این پارک برای دسترسی عموم باز است را افزایش دهد:

در این پارک نمایشگرهای بزرگ تصاویر سه بعدی و تعاملی را به نمایش در می آورند

بازدیدکنندگان با به دست داشتن مچ بندهایی خود را به نمایشگرها معرفی می کنند

بازدیدکنندگان به همراه اواتارهای خود و تصاویر هولوگرافیک در حال اجرای نمایش

بازدیدکنندگان می توانند در بخشهای مختلف این پارک به همراه اواتارهای خود در داستانهای مختلف به ماجراجویی بپردازند و پایانهای مختلفی را برای یک داستان خلق کنند