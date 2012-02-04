جزئیات ثبت اختراعات طی 10 سال/ ثبت 4 هزار و 274 اختراع در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره شکوفایی و نوآوری برگزاری این جشنواره را کمک به تجاری سازی اختراعات دانست و افزود: محور اصلی این جشنواره اختراع و نوآوری و رقابت پذیری این دستاوردها در سطح بازارها است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برگزاری این جشنواره محدود به جایزه و اعطای مدال نمی شود، اظهار داشت: برگزاری این جشنواره اهداف متعالی تری را دنبال می کند که از مهمترین این اهداف ایجاد جریان علم و فناوری و نفوذ علم در جامعه است.

سلطانخواه ثروت زایی از علم و فناوری را از دیگر اهداف این جشنواره نام برد و خاطر نشان کرد: جشنواره شکوفایی نوآوری تلاش دارد تا جریان علمی را از طریق اختراع و نوآوری در بین عموم مردم نفوذ دهد. ضمن آنکه با استفاده از نوآوری و اختراع زمینه های ایجاد عدالت اجتماعی را فراهم کنیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین با اشاره به میزان ثبت اختراعات در کشور یادآور شد: در طی برنامه 5 ساله سوم از سال 79 تا 83، میزان اختراعات ثبت شده 4 هزار و 961 عنوان اختراع ثبت شد که این میزان تا سال 88 افزایش یافت.

وی ادامه داد: از سال 84 تا 88 میزان ثبت اختراعات به 26 هزار و 198 اختراع بالغ شد که این میزان از کل اختراعات برنامه سوم نیز بیشتر شد.

وی با اشاره به وضعیت سال جاری در حوزه ثبت اختراعات گفت: در سال جاری با توجه به آنکه مقوله ثبت اختراع سخت گیری های بیشتری صورت گرفت تا پایان دی ماه تعداد 4 هزار و 274 اختراع ثبت شد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جشنوراه شکوفایی و فناوری گفت: با برگزاری سومین دورن جشنواره شکوفایی و نوآوری موفق به انعقاد قرارداد تجاری برای تجاری سازی اختراعات به میزان 10 میلیارد تومان شدیم.