استفاده از پتانسیل دانشجویان برای انجام امور فرهنگی و حل مشکلات ضروری است

جمشید مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر فعالیتهای فرهنگی انجام شده در واحد پرند را از ابتدا تاکنون مطلوب ارزیابی کرد و افزود: کارهای زیادی از جمله تشکیل کانون دانشجویی و بهره گیری از دانشجویان در مناسبتهای مختلف، برگزاری نمایشگاه ها و نشستهای علمی، فرهنگی انجام شده اما با این وجود زمینه برای فعالیتهای بیشتر دانشجویان مهیاست.

هر قدر در زمینه های فرهنگی کار شود، باز هم کم است

وی که به تازگی مسئولیت دفتر فرهنگ این واحد را برعهده گرفته با بیان اینکه تا رسیدن به شرایط مطلوب راه درازی باقی مانده و هر قدر در زمینه های فرهنگی و ارتقای آن کار شود باز هم کم است، ادامه داد: یکی از برنامه های کاری ما تشکیل اتاق فکر با حضور تمام کانون ها و تشکل ها، هیئات مذهبی، کانون بسیج دانشجویی و... است.

رئیس دفتر فرهنگ واحد پرند در تشریح برنامه های خود افزود: با تشکیل این اتاق فکر، استفاده از ظرفیت و پتانسیل خود دانشجو برای انجام امور فرهنگی مد نظر بوده است که این رویکرد قطعا کاربردی نیز خواهد شد زیرا خود دانشجو منبع همه پتانسیل ها بوده و به طور قطع حلال بسیاری از مشکلات نیز خواهد بود.

جذب حداکثری اساتید، دانشجویان و کارکنان برای اقامه نماز

مطهری از دیگر برنامه های خود، تلاش و برنامه ریزی در جذب حداکثری اساتید، دانشجویان و کارکنان برای نماز و اقامه آن به صورت جماعت عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه پیشرفتهای خوبی نصیب مجموعه شده است و با تاکید رئیس واحد در این خصوص در زمان اذان و نماز هیچگونه فعالیتی در دانشگاه صورت نمی پذیرد.

وی به پیگیری طرح عفاف و حجاب و برگزاری چندین نمایشگاه در این زمینه اشاره کرد و گفت: این موضوع از اولویتهای کاری دفتر فرهنگ است، سری مسابقات کتابخوانی و اهداء جوائز به دانشگاهیان اعم از دانشجو، کارمند و استاد از قبل جریان داشته و ما هم فعالیت های گذشته را سرعت بخشیده ایم.

مطهری، برگزاری سلسله مباحث اعتقادی برای پاسخ به شبهات دانشجویان را از دیگر فعالیتهای دفتر فرهنگ اسلامی واحد پرند عنوان کرد.

اجرای برنامه های گسترده به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی واحد پرند با اشاره به فرا رسیدن دهه مبارک فجر و اجرای برنامه های گسترده ادامه داد: ارائه تصویرهای هنرمندانه و واقعی از انقلاب اسلامی و ارزشهای آن، برگزاری جشن های انقلاب، پخش سرودهای انقلابی و تازه کردن حال و هوای آن ایام، اطلاع رسانی در مورد دستاوردهای انقلاب، برگزاری مسابقات فرهنگی، برگزاری نمایشگاه، نصب بنر، پوستر و ... از جمله فعالیت های این واحد است که اغلب آنها با همکاری خود دانشجویان، دفاتر بسیج و تشکل ها انجام می گیرد.

نقش دانشجو و استاد در جنگ نرم دشمن غیر قابل انکار است

مطهری، نقش دانشجویان و اساتید دانشگاه در جنگ نرم دشمن را نقشی کلیدی و غیر قابل انکار دانست و به خبرنگار مهر گفت: به تعبیر مقام عظمای ولایت، فرماندهان و افسران جبهه خودی، در برابر جبهه دشمن همین قشر دانشجو و استادان هستند که باید با بصیرت و وظیفه شناسی به همراه دانش و علم آموزی، مکر و حیله آنها را به خودشان برگردانند.

وی افزود: در این زمینه واحد پرند پیرو تأکیدات مقام رهبری در صدد تشکیل کرسیهای آزاد اندیشی است تا با اخذ نظرات موافق و نقدگونه دانشجویان در خصوص موضوعات مختلف در ارتقاء مسائل فرهنگی قدم بردارد.

مطهری با اشاره به نقش و تاثیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در سطح شهر، گفت: جهت رونق بخشیدن به سطح فرهنگی و حسن تأثیر در این زمینه، سلسله جلساتی با امام جمعه های شهرهای رباط کریم و پرند و مسئولین فرهنگی این دو شهر داشته ایم.