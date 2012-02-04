داوطلبان مجلس وعده های غیرممکن به مردم ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی، پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت پاسداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: دهه فجر برای ملت ایران، یادآور روزهای مقاومت و استقلال طلبی مردم ایران علیه نظام ستم شاهی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: متاسفانه برخی از افراد در داخل کشور از روی بی اطلاعی کارهایی انجام می دهند که منجر به خوشحالی دشمنان این مرز و بوم می شود.

حجت الاسلام آفتابی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در خطبه های نماز جمعه تهران به تفسیر اوضاع کنونی کشور و منطقه پرداخت و به برخی از توطئه های دشمنان ملت و کشور نیز اشاره داشتند.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به داوطلبان سفارشات اکید داشته اند، گفت: رهبر انقلاب به خوبی حرکات و توطئه های پیش روی ملت ایران به وسیله دشمنان را رصد می کنند و بدین منظور بارها از داوطلبان می خواهند که نسبت به برخی از حاشیه سازی های دشمنان قبل و بعد از انتخابات هوشیار باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: داوطلبان در استان کرمانشاه باید در مراحل تبلیغات خود، از هرگونه تخریب یا اعمال خلاف قانون به شدت پرهیز کنند.

آفتابی گفت: نامزدها و نمایندگان مجلس نباید برای رسیدن به کرسی های خانه ملت و کسب آرا بیشتر وعده های غیر منطقی و غیرممکن به مردم حوزه های انتخابیه خود بدهند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های این اداره کل در هفته مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی در استان کرمانشاه تاکید کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به تاسی از وظیفه فرهنگی خود، برنامه های بسیاری در دهه فجر امسال در این استان مهیا کرده است که برخی از آنها در چند روز پیش اجرایی شده اند و برخی دیگر از این برنامه ها در روزهای آینده برگزار می شود.

آفتابی افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بیش از 400 برنامه متنوع فرهنگی و هنری در این دهه برگزار کرده و خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: جشنواره بین المللی شعر فجر روز دوشنبه این هفته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

آفتابی تاکید کرد: در این جشنواره شاعرانی از استانهای غربی و چند شاعر کشوری حضور خواهند داشت.

وی گفت: در این جشنواره از خواهر احمد عزیزی به دلیل زحمات چند ساله ایشان بر بالین وی تقدیر و قدردانی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به حمایتهای خوب دولت از خبرنگاران و هنرمندان، افزود: در بخش مشاغل خانگی 1200 پرونده توسط خبرنگاران و هنرمندان استان کرمانشاه تحویل این اداره کل شده است که تا کنون 860 مجوز برای این پرونده صادر شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: از این تعداد 372 پرونده برای پرداخت تسهیلات به بانکی عامل معرفی شده اند.

آفتابی در پایان تاکید کرد: این تسهیلات برای توسعه بهتر امور فرهنگی و رسانه ای در اختیار این عزیزان قرار می گیرد.