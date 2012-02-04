به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده، با تأکید بر اینکه این استودیو در حال حاضر ظرفیت بالایی برای ضبط و تولید برنامه در طول شبانه روز دارد، گفت: با توجه به حجم گسترده برنامه‌های رادیو قرآن و لزوم بهره‌گیری از استادان علوم قرآنی و حافظان و قاریان ممتاز بین‌المللی و کشوری در برنامه‌ها به یک استودیویی مستقل نیاز داشتیم که در بیست‌وهشتمین سال فعالیت رادیو قرآن این مهم به تحقق پیوست.

محمدزاده، مدیر رادیو قرآن با اشاره به اینکه از اوایل دهه 80 به بعد استقبال مخاطبان و شنوندگان این رادیو بیشتر به سمت تلاوت ترتیل است، گفت: طبق تحقیقاتی که از سوی مرکز تحقیقات صداوسیما در جامعه صورت گرفته، در حال حاضر استقبال از تلاوت ترتیل قرآن در بین دانشجویان و افراد فرهیخته کشورمان بیشتر شده است.

وی افزود: هم ‌اینک فضای رادیو قرآن برای همکاری و فعالیت استادان و قاریان ممتاز قرآنی در این رادیو فراهم است و امیدواریم که رادیو قرآن بتواند، بسترهای رشد و اعتلای تلاوت ترتیل قرآن را با حال و هوای فرهنگ ایرانی و بومی در کشور ترویج دهد.