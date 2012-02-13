کریم صفایی در گفتگو با مهر در خصوص برنامه‌های این فدراسیون برای تیم ملی تیروکمان اظهار داشت: قرار است در صورتی که مشکلات مالی حل شود فقط تیم ملی تیروکمان با سلاح "ریکرو" که متشکل از هشت کماندار مرد و زن، دو مربی خارجی، دو مربی داخلی و دو سرپرست است به مسابقات جایزه بزرگ آسیا که اسفندماه سال جاری در تایلند برگزار می‌شود، اعزام شوند.

وی با بیان اینکه تیم ملی تیروکمان با سلاح‌های "ریکرو" و "کامپوند" اواخر فروردین ماه سال آینده برای شرکت در نخستین دوره مسابقات جهانی تیروکمان به چین خواهد رفت، گفت: بعد از برگزاری این مسابقات ملی پوشان کشورمان به اردوی دو هفته‌ای کره جنوبی اعزام خواهند شد.

رئیس فدراسیون تیروکمان با اشاره به اینکه تیم ملی تیروکمان بعد از بازگشت از اردوی آمادگی کره جنوبی برای شرکت در دومین دوره مسابقات جهانی که در ترکیه برگزار خواهد شد به این کشور می‌رود.

وی تصریح کرد: مهمترین مسابقاتی که سال آینده در پیش داریم حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک در "آگدون" ایالت یوتای آمریکاست که اواخر خردادماه سال آینده برگزار خواهد شد.

صفایی همچنین درخصوص مسابقات داخلی هم تصریح کرد: هفته آینده با حضور مسئولان ورزشی کشور نخستین دوره مسابقات حرفه‌ای تیروکمان آغاز خواهد شد و همزمان با آن سالن چند منظوره تیروکمان و فاز اول زمین آکادمی افتتاح خواهد شد.