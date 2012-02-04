به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح اورژانس بیمارستان فیروزآبادی شهرری با تأکید بر این که رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی بر پذیرش بیماران اورژانسی نظارت می ‌کنند و این بیماران نباید با مانعی هنگام پذیرش و درمان مواجه شوند افزود: بیمارستان فیروز‌آبادی بخش عمده‌ای از نیاز مردم شهرستان ری را پوشش می ‌دهد و مردم از استانهای دیگر نیز برای دریافت خدمات درمانی به این مرکز مراجعه می کنند.

وی با اشاره به اینکه ساختمان بیمارستان جدید فیروزآبادی هنوز کامل ساخته نشده است، گفت: لازم است به این کار سرعت بخشیده شود؛ البته با وجود تخصیص بودجه از سوی دولت لازم است خیرین نیز در این زمینه بیشتر کمک کنند.

تمدن اضافه کرد: البته دولت برای ساخت این بیمارستان در سال جاری سه میلیارد تومان اختصاص داد.

وی یادآور شد: بیمارستان کنونی فیروز‌آبادی قابل استفاده است، بنابراین به طور مرتب باید بخشهای آن نوسازی، مقاوم سازی و تجهیز شوند.

بخش تصویربرداری بیمارستان فیروزآبادی تا سال آینده تکمیل و تجهیز می شود

این مسئول با اشاره به نیمه کاره بودن بخش تصویربرداری بیمارستان فیروزآبادی ادامه داد: این بخش از جمله پروژه هایی است که می تواند به مردم استان تهران خدمات ارائه کند و قرار است به همراه خیرین و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این مرکز را تا سال آینده تکمیل و تجهیز شود.

وی گفت: از زمانی که ضرورت اخذ نشدن هزینه از بیماران اورژانسی مطرح شد، کمتر به این موضوع در اورژانسهای کشور برخورد کردیم، البته به جز مواردی که رسانه‌ای شد.

تمدن افزود: هزاران نفر به اورژانس بیمارستانها مراجعه کرده‌اند و بدون اخذ وجه پذیرش شده‌اند، البته رسانه‌ها مواظب وضعیت هستند و یکی دو مورد تخلف را برجسته کرده‌اند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در بیمارستان فیروزآبادی حدود 200 بیمار بستری هستند که بخشی از آنان از شهرهای دیگر کشور برای دریافت خدمات به این مرکز درمانی مراجعه کرده‌اند و درواقع بیمارستان فیروزآبادی یکی از بیمارستانهای مقصد است.