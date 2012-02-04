344 صندوق اخذ رای در حوزه انتخابیه سبزوار پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شعبانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد 193 شعبه در سبزوار، 45 شعبه در جوین، 51 شعبه در جغتای و بقیه در خوشاب استقرار خواهد یافت.

وی اضافه کرد: از زمان ابلاغ رسمی فعالیت انتخابات در سوم دی ماه از سوی وزیر کشور، 18 مرحله کاری برای فرمانداری سبزوار تعریف که طبق جدول زمانبندی تاکنون 9 مرحله آن اجرایی شده است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان سبزوار اظهار داشت: بالغ بر پنج هزار نیروی انسانی در بخش ها و رده های مختلف با ستاد انتخابات شهرستان همکاری می کنند.

فرماندار سبزوار خواستار مساعدت دستگاه های اجرایی با این ستاد شد و ادامه داد: تمامی این دستگاه ها باید با تامین نیازهای ستاد از جمله فضای فیزیکی، رایانه و وسیله نقلیه در برگزاری هرچه بهتر این رویداد بزرگ ملی تلاش کنند.

وی ضمن تاکید بر برخورد جدی با استفاده کنندگان از امکانات دولتی به نفع جریان یا کاندیدایی خاص بیان کرد: هیئت نظارت شهرستان بر چاپ اطلاعیه ها، ثبت نامه ها و پیامک های انتخاباتی ارسالی به شهروندان در راستای پیشگیری از وقوع هرگونه تخلف احتمالی نظارت خواهد کرد.