15 پروژه عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی اصفهان بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی یزدخواستی افزود: شرکت شهرکهای صنعتی زیرمجموعه ای از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است که دو وظیفه ایجاد و تأمین زیرساختها در شهرک های صنعتی و ساماندهی صنایع کوچک را به عهده دارد.

وی با بیان اینکه صنایع کوچک در هر کشور تعریفی دارد و در ایران به صنایعی که تعداد پرسنل آن کمتر از 50 نفر باشد صنایع کوچک گفته می شود، افزود: در ایران 94 درصد و در استان اصفهان حدود 92 درصد صنایع، صنایع کوچک هستند.

رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با تأکید بر نقش و اهمیت صنایع کوچک در پیشرفت بخش صنعت، افزود: ایجاد صنایع کوچک آسان تر از صنایع بزرگ است و علاوه بر امکان استفاده از پتانسیلهای علمی، فنی و سخت افزاری صنایع کوچک، اشتغالزایی بالا و آلایندگی کمتری نیز دارند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر در قالب 5 دفتر در کشور به صنایع کوچک خدمات ارائه می شود، افزود: هم اکنون در استان اصفهان 76 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب فعال است همچنین یک شهرک صنعتی نیز درحال مطالعه و بررسی داریم.

یزدخواستی ادامه داد: در مجموع 77 شهرک و ناحیه صنعتی استان اصفهان در مساحت 12 هزار هکتار گسترده شده و حدود 96 هزار نفر در این عرصه مشغول به فعالیت هستند.

استان اصفهان رتبه اول تعداد، مساحت و اشتغالزایی شهرک های صنعتی در کشور

رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با یادآوری اینکه اصولاً شهرک های صنعتی با سه پارامتر تعداد، مساحت و اشتغال با همدیگر مقایسه می شوند گفت: استان اصفهان در هر سه بخش رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته یزدخواستی زمینهای شرکت ها و نواحی صنعتی قابل خرید و فروش نیست و فرصتی است که تنها جهت انتفاع در اختیار متقاضیان قرار می گیرد همچنین این زمینها به لحاظ مسائل زیست محیطی تقسیم بندی شده درحالیکه ممکن است برخی دریافت کنندگان زمین به این قوانین توجه نکرده و به این دلیل دچار مشکل شوند.

ارائه خدمات برای آباد شدن شهرک های صنعتی کافی نیست

وی با بیان اینکه امسال باتوجه به گستردگی استان و تعداد شهرک های صنعتی تلاش شده به تمامی شهرک ها فضای بازاریابی داده شود، تأکید کرد: شهرک ها و نواحی صنعتی با وجود صنعتگران آباد می شود و ارائه خدمات به شهرک ها برای آباد شدن آنها کافی نیست بر این اساس باید به حداقل واگذاری در شهرک ها برسیم و بعد اقدام به واگذاری خدمات کنیم.

رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به برگزاری دو همایش بزرگ جذب سرمایه گذار در شهرک های صنعتی استان اصفهان و شهرستان اردستان اشاره و یادآور شد: در این دو همایش شرایط ویژه ای را برای واگذاری زمین در شهرک های صنعتی اعلام شده با اینکه سهم زمین در سرمایه گذاری صنایع کوچک ناچیز است اما آمادگی خود را برای همکاری با سرمایه گذاران اعلام کردیم.

یزدخواستی با اشاره به ایجاد 528 هکتار کمربند فضای سبز در شهرک های صنعتی استان اعلام کرد: در هفته هوای پاک امسال، شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان موفق به دریافت لوح تقدیر به عنوان واحد سبز کشور شد.

96 درصد از صنایع مستقر در شهرک های صنعتی اصفهان گاز طبیعی دارند

یزدخواستی با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از 94 درصد واحدهای صنعتی فعال مستقر در شهرکهای صنعتی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، تصریح کرد: در راستای گازرسانی به شهرک های صنعتی، ایجاد شبکه داخلی به عهده شرکت شهرک های صنعتی است که برای این منظور باید 70 درصد واحدهای مستقر در شهرک ها واگذار شده باشند همچنین اجرای خط انتقال گاز باید توسط شرکت گاز استان انجام پذیرد.

وی رویکرد شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان را واگذاری اداره شهرکها به هیئت امنای این شهرک ها بیان و یادآور شد: هیئت امنای شهرکهای صنعتی باید به عنوان رابط صنعتگران و شرکت شهرکهای صنعتی عمل کنند به همین منظور جلسات مستمری با هیئت های امنای شهرک های صنعتی برگزار می شود.

اعتبار 230 میلیارد ریالی تأمین و تکمیل زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی

رئیس شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اختصاص 230 میلیارد ریال اعتبار برای تأمین و تکمیل زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی استان در سال جاری، اظهار داشت: انجام این پروژه ها و مهندسی اجرای آن در صورتی که با مسائل معارض همراه نبود با سرعت دو برابری انجام می گرفت.

واگذاری یکصد هکتار زمین در قالب 230 فقره قرارداد در 10 ماهه امسال

وی با اعلام اینکه شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در 10 ماهه اول امسال بیش از یکصد هکتار زمین در قالب 230 فقره قرارداد واگذارکرده افزود: در سال جاری همچنین 287 واحد صنعتی به بهره برداری رسیده و 5 هزار و 980 نفر نیز مشغول به کار شده که این آمار اشتغال با تأیید پروانه بهره برداری و مجوز های تأسیس واحدهای صنعتی مشخص شده است.

رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در خصوص پروژه های عمرانی آماده بهره برداری در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار داشت: اجرای محوطه سازی فاز توسعه سگزی با سرمایه گذاری425 میلیون ریال، اجرای میدان ورودی و اتصال فاز توسعه کوهپایه با سرمایه گذاری 1994میلیون ریال، اجرای سیستم دفع آب های سطحی و آسفالت شهرک فناوری با سرمایه گذاری 6189 میلیون ریال، احداث ساختمان آتش نشانی نجف آباد 2 با 909 میلیون ریال سرمایه گذاری و اجرای شبکه توزیع آب نجف آباد 1 از جمله این پروژه ها است.