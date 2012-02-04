به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال ظهر امروز شنبه با حضور حدود 30 تماشاگر در ورزشگاه دستگردی برگزار شد. در تمرین امروز مجتبی جباری و آندرانیک تیموریان به دلیل مصدومیت غایب بودند و سایر بازیکنان در تمرین حضور داشتند و تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی انجام دادند.

سیدمهدی رحمتی به دستور کادر پزشکی تمرین نکرد و در رختکن زیر نظر ماساژور تیم به ماساژ بدن خود پرداخت.

* هواداری که روز گذشته در جریان تمرین استقلال با سه بازیکن این تیم درگیری پیدا کرده بود، امروز با یک جعبه شیرینی به تمرین استقلال آمد و از منتظری و میداودی عذرخواهی کرد.

* شاهرخ بیانی آنالیزور تیم استقلال نیز در تمرین حضور داشت و از روی نیمکت شاهد تمرین بازیکنان استقلال بود.

* هوادارانی که در ورزشگاه حضور داشتند امروزکادر فنی و بازیکنان را مورد تشویق قرار دادند و از آنان خواستنند شکست مقابل پرسپولیس را به فراموشی سپرده و به دنبال پیروزی مقابل سایپا باشند.

* هواداران استقلال به شدت مظلومی را مورد تشویق قرار دادند و با شعار "پرویز سوبله چوبله" از او خواستند دیدارهای آینده را با پیروزی پشت سر بگذارد تا در پایان فصل جام قهرمانی را بر سر بگیرند.

* در ابتدای تمرین بازیکنان زیر نظر محمدرضا مولایی بدنهای خود را گرم کرده و سپس به انجام کارهای سرعتی پرداختند و در بخش بعدی تمرین در سه گروه به بازی آقا وسط پرداختند و پس از این تمرین بازیکنانی که در تیم پرسپولیس کامل به میدان رفته بودند امروز هم زودتر از بقیه ورزشگاه را ترک کردند.

* از نکات جالب تمرین امروز این بود که حسین علوی بازیکن تازه وارد استقلال همراه با بازیکنانی که زودتر تمرین را ترک کردند او هم زودتر از سایر بازیکنان تمرین را ترک کرد.

تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و پنجم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر روز دوشنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی تهران به مصاف سایپا البرز خواهد رفت.