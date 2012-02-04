مصطفی رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه روز چهارشنبه طراحان سئوال از رئیس جمهور و ارائه گزارش نمایندگان حاضر در جلسات کمیسیون های تخصصی از پاسخ های ارائه شده توسط نمایندگان دولتی اظهارداشت: در این جلسه پس از استماع گزارش، طراحان اعلام کردند که از این پاسخ ها قانع نشده اند.

وی ادامه داد: بنابراین در نامه ای مکتوب که فردا تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد، عدم اقناع طراحان سئوال به هئیت رئیسه اعلام می شود. طبق این نامه هیئت رئیسه باید درخواست نمایندگان امضاء کننده سئوال را به رئیس جمهور ابلاغ کرده و مقدمات حضور وی در صحن مجلس را فراهم کند.

به گفته رضا حسینی در صورت ابلاغ این نامه به رئیس جمهور در هفته جاری، زمان حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و پاسخگویی به سئوالات مطرح، نیمه دوم اسفندماه خواهد بود.

نماینده شهربابک خاطرنشان کرد: از آنجا مدت زمان حضور رئیس جمهور کوتاه خواهد بود طراحان سئوال ترجیح می دهند از ده سئوال قید شده در این طرح حداقل 5 سئوال در صحن مجلس مطرح شود تا رئیس جمهور به آن پاسخ دهد.

وی ادامه داد: مسائلی چون عدم اجرای قانون عفاف و حجاب یا چگونگی هزینه کرد 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقاء شاخص های فرهنگی از مواردی است که ترجیح می دهیم دیوان محاسبات ورود کند.

رضا حسینی خاطرنشان کرد: اما سئوال مربوط به 11 روز خانه نشینی رئیس جمهور که به نوعی تمرد از دستور رهبری بود و همچنین نحوه عزل وزیر خارجه و عدم پرداخت اعتبارات مترو از مباحثی است که حتما در صحن از رئیس جمهور سئوال می شود.

وی گفت: جمعا طراحان سئوال به این اجماع رسیدند که این اتفاق خوب در کشور رخ دهد و به نوعی مسئولان و دستگاهها در مقابل مجلس و قانون پاسخگو باشند.هدف ما اصلاح امور ، اجرای قانون و پرهیز از هرگونه خدشه به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر 30 آذر ماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور که با 79 امضا به هیئت رئیسه مجلس رسیده بود به 6 کمیسیون مجلس ارجاع شد و کمیسیون های مذکور ظرف یک هفته باید طرح سئوال از رئیس جمهور را بررسی و گزارش آن را ارائه دهند. در صورتی که سئوال کنندگان از پاسخ های داده شده در کمیسیون ها توسط نمایندگان دولت قانع نشوند گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود و طبق ماده 197 آیین نامه این گزارش در صحن اعلام می شود و به رئیس جمهور ارسال خواهد شد. پس از آن رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه در صحن علنی مجلس حضور و پاسخگوی نمایندگان باشد.

علی مطهری نماینده تهران 5 تیرماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور را با 100 امضاء تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد. مهمترین محورهای این طرح تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و مقاومت 11 روزه رئیس جمهور در برابر حکم رهبر انقلاب مبنی بر ابقای مصلحی وزیر اطلاعات و نحوه عزل متکی وزیر سابق امور خارجه و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور بود.



پس از آنکه طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی طراحان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، برخی اعضای هیئت رئیسه با تایید تحویل این طرح به محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند.



به دنبال این اظهار نظرها، علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان کسی که مسئولیت جمع آوری امضاها را بر عهده داشت طی نامه ای به هیئت رئیسه نسبت به این موضع گیری ها انتقاد کرد.



وی اینگونه اظهارات را عدم رعایت بی طرفی از سوی هیئت رئیسه مجلس خوانده و تاکید کرده بود اینگونه اظهارات مقدمه اعمال فشار به نمایندگان برای پس گیری امضاها است.



ادامه تلاش های هیئت رئیسه مجلس برای پس گرفتن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور موجب شد علی مطهری نماینده تهران مهر ماه سال جاری در اعتراض به تعلل هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول سوال از رئیس جمهور استعفا دهد.



نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بررسی استعفای مطهری ضمن اعلام حمایت از وی با استعفایش از نمایندگی مجلس مخالفت کردند.



طراحان سئوال از رئیس جمهور که در جلسه علنی روز یکشنبه 8 آبان ماه به دنبال تکمیل تعداد امضاهای مورد نیاز برای این طرح بودند پس از آنکه تعداد امضاها را به 73 امضا (نصاب قانونی) رساندند، طرح مذکور را به محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس تقدیم کردند.



پس از آن هیئت رئیسه مجلس از رسیدن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور به 69 امضا خبر داده و اعلام کرده بود که این طرح از نصاب لازم افتاده است.



بالاخره 30 آذر ماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور که با 79 امضا به هیئت رئیسه مجلس رسیده بود به 6 کمیسیون مجلس ارجاع شد.