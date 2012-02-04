به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله قادری ظهر شنبه در همایش تجلیل از راهداران نمونه اداره کل راه و ترابری استان کردستان اظهار داشت: با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی کشور 75 پروژه راهداری در استان کردستان به بهره برداری می رسد.



وی با بیان اینکه با افتتاح این پروژه ها جاده های استان کردستان بهبود می یابد، افزود: 36.5 کیلومتر بزرگراه در محور سنندج - همدان، 23 کیلومتر راه اصلی و هشت پروژه روستای راهداری از جمله پروژه های افتتاحی اداره کل راه و ترابری است.



مدیرکل راه و ترابری استان کردستان گفت: افتتاح و بهره برداری از 18.5 کیلومتر باند کندرو و بهسازی و آسفالت 158 کیلومتر راه روستایی استان از دیگر برنامه های قابل افتتاح در ایام دهه فجر در استان به شمار می رود.



قادری با اشاره به اینکه بخشی از برف روبی ها و کارهای راهداری توسط بخش خصوصی انجام می شود، اظهار داشت: تلاش و کوشش راهداران در انجام کارهای راهداری خیلی زیاد است و از پنجم آبان ماه تاکنون در اکثر محورهای استان این افراد شروع به برف روبی محورها کرده اند.



وی با اشاره به شروع دوره اصلاحات در تقویت و جذب نیروی بیشتر انسانی در اداره کل راه و ترابری استان کردستان گفت: در این دوره تعداد زیادی از ماشین آلات این اداره از رده خارج شد و همین امر موجب همکاری با بخش خصوصی شد.



مدیرکل راه و ترابری استان کردستان همچنین اظهار داشت: با وجود کمبود امکانات جاده ای و تجهیزات راهداری استان کردستان در کاهش آمار تصادفات و حوادث رانندگی موفق به کسب مقام چهارم کشور شده است.



قادری گفت: ایمن سازی طرح های مختلف جاده ای حضور نیروهای پلیس راهنمایی رانندگی و همکاری راهداران راه سازی با آنها دلیل این کاهش آمار بوده است.



در مراسم تجلیل از راهداران نمونه بازنشستگان اداره کل راه و ترابری استان کردستان مورد تقدیر قرار گرفتند.