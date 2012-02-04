اختتامیه مسابقات دوی صحرانوردی روستایی شهرستان طرقبه شاندیز برگزار شد

عباس صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقارن با سی وسومین سالگرد انقلاب اسلامی فینال دومین دوره مسابقات دوی صحرانوردی ویژه روستائیان شهرستان صبح شنبه با شرکت بیش از70 نفر از برترین های این رشته در شهر شاندیز انجام شد.

وی افزود: بیش از 1200 نفر از ورزشکاران این رشته در طول چند ماه به رقابت در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و آزاد پرداختند که فینال مسابقات سال گذشته در طرقبه و امسال در شاندیز برگزار شد.

رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایری شهرستان طرقبه شاندیز تصریح کرد: به نفرات اول تا پنجم هر رده سنی جوایزی از طرف هیئت ورزش روستایی و عشایری شهرستان اهداء شد.

نفرات اول تا سوم این مسابقات به ترتیب رده سنی به شرح زیر مشخص شدند:

نونهالان: محمد کاری، علی در بندی، احسان حسن پور

نوجوانان: مجید حاتمی عرب ، محمد تکافی، مهدی لطفی

آزاد: مرتضی میان توئی، وحید ذاکر، پرویز ذاکر