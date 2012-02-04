علیرضا سجاپور در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:این فیلم فقط برای حضور در جشنواره فجر پروانه نمایش موقت دریافت کرده است و هنوز موفق به دریافت مجوز اکران عمومی نشده است.

وی درباره جلوگیری از نمایش "بی خود و بی جهت" در سانس فوق العاده سینما آزادی به دلیل نداشتن پروانه نمایش در شب گذشته افزود: من درجریان تصمیم گیری درباره این موضوع نیستم و این امر به دبیر جشنواره و نظر ایشان بر می گردد.

سجادپور درباره انتخاب دوباره محمد خزاعی دبیر جشنواره فیلم فجر در سال های آینده گفت: انتخاب ایشان که خوشبختانه تا کنون عملکرد خوبی داشتند به شورای سیاست گذاری جشنواره بر می گردد. با راه اندازی سازمان سینمایی و استقلال آن به مدیریت جواد شمقدری معاونت سینمایی در این ارتباط تصمیم گیری خواهد شد.

فیلم "بی خود و بی جهت" آخرین ساخته عبدالرضا کاهانی تا کنون در سینماهای مردمی روی پرده رفته است و با توجه به استقبال زیاد مخاطبان، شب گذشته درخواست سانس فوق العاده برای آن است، اما به دلیل نداشتن پروانه نمایش فقط اجازه داده شد در سانس های تعین شده در جدول به روی پرده برود و از این اکران مجدد آن جلوگیری شد.

در این فیلم رضا عطاران، پانته آ بهرام، نگار جواهریان و احمد مهران فر بازی کردند.