به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت های صبح امروز که در مجموعه ورزشی حمدان بن محمد بن راشد شهر دوبی برگزار می‌شود ، آرین اولیایی در ماده 400 متر آزاد رده سنی 17-16 سال با زمان 83/18/4 دقیقه به عنوان نخست دست یافت و طلا گرفت. در همین رده سنی و در ماده 100 متر آزاد آرشام میرزایی با زمان 75/54 ثانیه به عنوان نفر اول مدال طلا را از آن خود کرد. در 100 متر آزاد محمد بیداریان با زمان 76/51 ثانیه اول شد و به مدال طلا دست یافت ، پاشا وحدتی با زمان 68/53 ثانیه به مدال نقره دست یافت و سروش خواجگی با زمان 22/54 ثانیه در این ماده هشتم شد.



در ماده 200 متر مختلط انفرادی سعید آشتیانی با زمان 29/09/02 دقیقه به مدال طلا رسید ضمنا احمد رضا جلالی با زمان 66/11/02 دقیقه در این ماده در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره دریافت کرد. در ماده 50 متر پروانه ابوالرشید اژدری با زمان 49/26 ثانیه به مدال نقره دست یافت.

در ماده 4 در 200 متر آزاد تیمی، تیم کشورمان متشکل از ( بیداریان ، مالدار قصری ، آشتیانی و اولیایی) با زمان 18/47/8 دقیقه به مقام دوم و مدال نقره دیگری دست یافتند و پوریا مالدار قصری با زمان 58/01/1 دقیقه در ماده 100 متر کرال پشت مدال برنز را از آن خود کرد.



این رقابت‌ها عصر امروز در بخش جایزه بزرگ پیگیری وطی آن آرین اولیایی در 400 متر آزاد، امیر محمد شجاعی فر در 50 متر قورباغه ، ابوالرشید اژدری در 50 متر پروانه ، سروش خواجگی ، محمد بیداریان و پاشا وحدتی در ماده 100 متر آزاد ، سعید آشتیانی و احمد رضا جلالی در ماده 200 متر مختلط انفرادی و پوریا مالدار قصری در ماده 100 متر کرال پشت به رقابت با حریفان خود خواهند پرداخت.