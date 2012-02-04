مسئولان از فرصت دهه فجر برای تشریح دستاوردهای نظام استفاده کنند

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایران اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به رغم همه تهدیدها و تحریم ها توانست به توفیقات ارزشمندی دست یابد.

به گفته وی کلیه تهدیدها و تحریم ها به ملت شجاع ایران به ویژه جوانان فرصت ارزشمندی داد تا به خود باوری در عرصه های مختلف جهانی برسند.

نماینده مردم نصیرشهر در شورای اسلامی ادامه داد: تلاش دشمن از بدو پیروزی این نظام تا کنون شکست و عقب ماندگی کشور ایران اسلامی بوده اما برخلاف تصورات غلط آنان کشور ما همه روزه افتخار دستاورد جدیدی را در کارنامه درخشان خود رقم زد.

شعبانی با اشاره به وقوع هشت سال جنگ تحمیلی و مشکلات موجود نیز گفت: جوانان رشید ایران اسلامی با وجود همه مشکلات و کمبودها ذره ای از اراده و ایمان قلبی خود نسبت به میهن خود عقب نشینی نکردند که همین امر باعث شد که دشمنان نسبت به ایران اسلامی نگاه دیگری داشته باشند.

سخنگوی شورای شهر نصیرشهر عنوان کرد: امروز ما در یک مقطع حساس جهانی قرار گرفتیم و تمام چشم جهانیان به ویژه دشمن به کشور ما دوخته شده است و ما همگان وظیفه داریم تا اهم اقدامات و دستاوردهای ارزشمند این نظام را با عناوین مختلف تشریح کنیم.

این مسئول عنوان کرد: این روزها در سراسر کشور شاهد بهره برداری از پروژه ها و برنامه های در دست اقدام در سطح کشور هستیم که این برنامه ها خود به نوعی دشمنان نظام را نا امید کرده که این همه توفیقات در این کشور صورت می گیرد.

شعبانی بیان کرد: در شهرستان رباط کریم نیز همسو با دیگر شهرستان های کشور تحولات چشمگیری با درایت و مدیریت مطلوب نماینده عالی دولت در شهرستان صورت گرفته است.

سخنگوی شورای شهر افزود: در نصیرشهر نیز از ابتدای آغاز دهه مبارک فجر برنامه های بسیار اساسی در دستور کار قرار گرفته است که همه روزه در ایام دهه فجر یکی پس از دیگری انجام می شود.

این مسئول برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی، غبارروبی مزار شهدا با حضور حداکثری مردم و مسئولین نصیرشهر، حضور در صنوف دشمن شکن نماز عبادی و سیاسی، بهره برداری از چندین پروژه های عمرانی و خدماتی، تشریح فعالیت های صورت گرفته به شهروندان این منطقه، برگزاری همایش هایی در قالب تبیین اهداف نظام در پیروزی انقلاب اسلامی و دهها برنامه دیگر را بخشی از اقدامات شهرداری و شورای شهر نصیرشهر در قالب ستاد برگزاری برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی در این شهر برشمرد.