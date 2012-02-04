تجمل گرایی سدی در برابر اهداف نظام است

حجت الاسلام محسن غرویان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه دیروز تهران، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود از گرایش برخی مسئولان به دنیا طلبی و مادی گرایی و گسترش این روحیه در بین مردم و جامعه انتقاد کردند.
وی با تاکید بر اینکه الگوی حکومت ما باید نامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر باشد، یادآور شد: ایشان نیز با الهام از همین الگو این مطالب را فرمودند.
تجمل گرایی ما را از اهداف و اصل حکومت اسلامی دور میکند
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان اینکه تجمل گرایی هم در زندگی شخصی و هم رفتار اجتماعی آفت بزرگی است، اظهار داشت: این آفت بزرگ باعث میشود که ما از اهداف و اصل نظام و حکومت اسلامی که همان مکارم اخلاق است باز بمانیم.
وی با اشاره به اینکه تذکر مقام معظم رهبری ناظر بر مشکلاتی است که ایشان در برابر آن احساس خطر میکنند، اظهار داشت: "الناس علی دین ملوکهم" مردم بیش از هر چیز از حاکمان و سردمداران خود الگو میگیرند، پس این مسئله در وهله اول باید در بین مسئولان جامعه اصلاح شود.
غرویان یادآور شد: برای اصلاح این رفتار علاوه بر پند و نصیحت، یک سری ضوابط قانونی و راهکارهای اجرایی توام با هم لازم است.
انتخابات نمایش قدرت ملت ایران در جهان امروز است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر محور سخنان مقام معظم رهبری در مورد انتخابات، تصریح کرد: انتخابات نمایش قدرت ملی مردم کشور در جهان امروز است و همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، ملت با حضور خود در انتخابات، قدرت سیاسی و اجتماعی خود را در عرصه بین الملل به نمایش میگذارند، لذا حضور حداکثری مردم در این انتخابات لازم است.
تساهل و تسامح در رد یا تائید صلاحیتها رعایت شود
استاد برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند افراد باید تابع قانون باشند و تساهل و تسامح در رد یا تائید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی رعایت شود و شرایط احزار صلاحیتها خیلی سخت نباشد تا باعث شود افرادی که واجد شرایط و دارای صلاحیت هستند، حذف شوند.
وی تصریح کرد: این امر موجب مشارکت حداکثری میشود و همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، باعث میشود زمینه جذب حداکثری و دفع حداقلی فراهم شود.
غرویان یادآور شد: حضور مردم و مسئولان با اجرای قوانین و منویات رهبری باعث خواهد شد تا شاهد انتخابات سالم و باشکوهی در کشور باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) مادی گرایی را آفتی بزرگ خواند و تاکید کرد: این روحیه باعث میشود که ما از اهداف و اصل نظام و حکومت اسلامی که همان مکارم اخلاق است باز بمانیم.
حجت الاسلام محسن غرویان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه دیروز تهران، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود از گرایش برخی مسئولان به دنیا طلبی و مادی گرایی و گسترش این روحیه در بین مردم و جامعه انتقاد کردند.
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