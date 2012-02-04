به گزارش خبرنگار مهر علیرضا به فر مدیر رادیو سلامت در ابتدای نشست رسانه ای خود به ارائه تاریخچه‌ای از این شبکه رادیویی پرداخت و گفت: 21 بهمن سال 82 بود که در ایام فجر، سلامت با روزانه چهار ساعت برنامه زنده تولیدی از ساعت 10 تا 14 روی موج رادیو ورزش شروع به کار کرد. از سال 84 نیز موج مستقلی به آن اختصاص داده شد که با این ارتقا ساعات پخش ما نیز ارتقا پیدا کردو روزانه از ساعت 6 تا 18 برنامه داشتیم.

وی افزود: امسال نیز در تلاشیم از حالت استانی به سمت کشوری حرکت کنیم. گرچه از خرداد ماه 90 نیز فرستنده‌ای در مشهد دریافت کردیم و همزمان با مراکز کشور در بیش از 50 درصد استان‌ها موج ما از طریق اف ام پوشش داده می‌شود. البته با توجه به اهمیت رادیو سلامت این شبکه جزو 10 رادیویی است که در پوشش دیجیتال قرار گرفته‌اند.

به‌فر با اشاره به تغییراتی که طی دو ماه گذشته در رادیو سلامت اعمال شده، اظهار کرد: از این پس گروه‌های تخصصی جایگزین گروه‌های عام همچون صبحگاهی، ظهرگاهی، عصرگاهی و شام‌گاهی شده‌اند و به جای ساختارهای زمانی از گروه‌های تخصصی در حوزه سلامت استفاده می‌کنیم. رادیو سلامت نیز 24 ساعته شده است.

این مدیر رادیو از تعریف چهار گروه جسم، روان، اجتماع و معنویت در حوزه سلامت نام برد و یادآور شد: ما بر اساس تعاریف بین‌المللی گروه‌هایی ایجاد کرده‌ایم که تهیه کنندگان، سردبیران و گویندگان آن نیز همگی دارای تحصیلات مربوطه هستند. در حقیقت با توجه به برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه ما در نظر داریم شاخصه‌های سلامت را از طریق ارتقا سطح سواد سلامت افزایش دهیم.

به‌فر همچنین از تبدیل موضوعات علمی روز در قالب فرمت‌های ساده برای مخاطبان خبر داد و گفت: آثاری در قالب‌های نمایشی، طنز، گفتگو محور و گزارش آماده کرده‌ایم که مفاهیم علمی را به صورت غیرمستقیم به مخاطبان منتقل می‌کند. از طرفی در صددیم در راستای آرام بخشی و امیددهی حوزه سلامت را به کف خیابان وارد کنیم و با پوشش همایش‌ها و نمایشگاه‌ها از استودیو بگریزیم!

وی با بیان اینکه به دلیل همزمانی سالگرد تاسیس شبکه با 21 بهمن ماه، برنامه‌های ویژه بسیاری در این مناسبت تدارک دیده شده، اظهار کرد: "عصر شکوفایی" با موضوع دستاوردهای نظام سلامت، "موج زندگی" با هدف افزایش شناخت و آگاهی مردم از وقایع انقلاب و ترغیب به حضور در راهپیمایی 22 بهمن و برنامه‌های مرتبط دیگری با عناوین "صبح و زندگی"، "سایبان آرامش"، قند پارسی" و "حریم آرامش" نیز در این مدت زمان روی آنتن خواهد رفت.

مدیر رادیو سلامت ادامه داد: برنامه "زاویه پنهان" نیز به تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای و 500 شبکه فارسی زبانی که اصل خانواده را مورد هدف قرار گرفته‌اند می‌پردازد و برای نخستین بار در شبکه‌های صدا و سیما ما مجاز شده‌ایم درباره روابط جنسی و بهداشت روابط زناشویی اقدام به برنامه‌سازی کنیم و در این زمینه کارشناسان مجربی نیز در برنامه حضور خواهند داشت.

وی همچنین به پخش برنامه‌هایی چون "بچه‌ها سلام"، "قاصدک"، "گل باران"، "سه نسل" و "33 ساله‌ها" اشاره کرد که آخرین عنوان مسابقه‌ای ویژه 33 ساله‌های رادیو سلامت است و برای کارکنان آن برگزار می‌شود.

به‌فر با تاکید بر استودیو گریزی در رادیو سلامت از ساخت برنامه‌های مستند و نمایشی در قالب طنز خبر داد و گفت: متاسفانه گاهی در برنامه‌های تلویزیونی یا تبلیغات کاذب مجلات مفاهیم نادرستی به مردم منتقل می‌شود. مثلا در حالی که درد شکم کسی ممکن است ناشی از سکته قلبی او باشد به خوردن گل گاوزبان تشویقش می‌کنند یا تبلیغات کاذبی درباره افزایش قد و مباحث مشابه انتشار می‌دهند. یا به دلیل رواج بسیار علاقمندی به کاهش وزن، این فرهنگ از مادرها به فرزندان منتقل می‌شود و خطر عمده‌ سوء تغذیه آن‌ها را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: یا گاهی راه درمان بیماری مثل زردی در کودکان را قرار دادن آنها در آفتاب یا تیغ زدن پشت گوششان معرفی می‌کنند! در حالی که عدم انجام درمان ساده این بیماری نتایج غیرقابل جبران بسیاری همچون ناهنجاری انقباضی را به دنبال دارد و ما در صددیم کاری کنیم مردم به جای افتادن به ورطه داستان‌های مادربزرگ‌ها و خرافات به ارتقا سطح سواد سلامت خود بیندیشند.

مدیر رادیو سلامت در پایان اعلام کرد این شبکه پیش از این از 15 شبکه رادیویی در رتبه 12 بوده اما اکنون طبق آخرین آمار به رتبه اول در برنامه‌سازی و رتبه چهارم در جذب مخاطب دست پیدا کرده است.