دماوند؛ خاستگاه مردم شهید پرور و ولایتمدار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی ‏فرزاد پیش از ظهر شنبه در آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای دماوند که با حضور امام جمعه، فرمانده سپاه پاسداران ناحیه دماوند و دیگر مسئولان محلی برگزار شد، افزود: حضور بر سر مزار شهدا مایه مباهات همگان است.

وی گفت: حضور در اماکنی که پیکر پاک شهدای گلگون ‏کفن در آن آرام گرفته‏ اند، توفیقی از سوی حق تعالی و بهره‏ ای نصیب بندگان است و این شهدای گرانقدر با درخشش خود در آسمان ولایت تا ابدیت راه و مسیر تعالی را برای همه انسان‏های تاریخ منور کردند.

این مسئول با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: بر اساس وعده خداوند متعال در قرآن کریم شهدا، زنده و بر اعمال و کردار انسانها نظاره ‏گر هستند.

فرماندار دماوند بیان داشت: شهدا جان خود را نثار کردند تا آحاد میهن اسلامی بتوانند راه حق و حقیقت را طی کنند و این عزیزان به مثابه ستارگان پرفروغ برای آسمان ولایت هستند.

وی ادامه داد: از جمله مفاخر دماوند، والدین شهیدان "صدیفی" قلمداد می‏شوند که یکی از فرزندان خود را در دوران انقلاب اسلامی و دیگری را در هشت سال دفاع مقدس تقدیم اسلام کردند.

قاسمی ‏فرزاد یادآور شد: وجود خانواده های دارای چند شهید در دماوند مسبب خیرات و برکات بسیاری برای منطقه است و باید قدر این گوهرهای ارزشمند را دانست.