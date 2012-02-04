رقابت بانوان بدمینتون باز قمی در جام فجر

حامد شعبانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، یاد آور شد: هیئت بدمینتون استان قم نیز در کنار سایر هیئت های ورزشی در ایام الله دهه مبارک فجر و به مناسبت گرامیداشت فرارسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، رقابت های جام فجر بدمینتون را برگزار می کند.



وی ادامه داد: بهمن ماه برای رشته ورزشی بدمینتون و همچنین هیئت یکی از ماه های شلوغ و پرکار محسوب می شود، زیرا علاوه بر برنامه ریزی برای برگزاری پیکارهای بدمینتون جام فجر، مسابقات بین المللی دهه فجر و همچنین لیگ دسته اول باشگاه های کشور را نیز در پیش داریم.



دبیر هیئت بدمینتون قم اضافه کرد: مسابقات بدمینتون قهرمانی جام فجر ویژه بانوان بدمینتون باز قم برنامه ریزی شده است و تمام بانوان بدمینتون باز در رده های سنی مختلف می توانند برای شرکت در این رقابت ها اعلام آمادگی کنند.



وی یاد آور شد: برای این منظور از تمامی بدمینتون بازان فعال در باشگاه های سطح استان، کارکنان دستگاه های اداری و ارگان های مختلف، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و آموزش و پرورش برای حضور در این مسابقات دعوت به عمل آورده ایم.



پنجه باشی ابراز داشت: تمامی علاقمندان به شرکت در رقابت های بدمینتون قهرمانی جام فجر می توانند برای ثبت نام حضور در این مسابقات به دفتر هیئت بدمینتون استان قم واقع در تالار بدمینتون فرهمند موحد مجموعه ورزشی شهید حیدریان مراجعه کنند.



وی عنوان داشت: هر تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی بدمینتون جام فجر بانوان قم می تواند تعداد چهار بدمینتون باز را به مسئولان برگزاری مسابقات معرفی کند، ضمن اینکه برای هر تیم ورودی 200 میلیون ریالی در نظر گرفته شده است.



دبیر هیئت بدمینتون قم در ادامه به زمان در نظرگرفته شده برای ثبت نام شرکت کنندگان در این رقابت ها اشاره کرد و بیان داشت: این مهلت تا پایان روز دوشنبه دهم بهمن ماه خواهد بود و بعد از آن برنامه ریزی برگزاری مسابقات انجام خواهد شد.



وی افزود: رقابت های بدمینتون قهرمانی جام فجر ویژه بانوان بدمینتون باز قم از روز جمعه چهاردهم بهمن ماه در تالار بدمینتون مرحوم حامد فرهمند موحمد مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد که قطعا از عموم بانوان علاقمند به بدمینتون برای حضور در تالار دعوت می کنیم.



پنجه باشی یاد آور شد: هر تیم دو بدمینتون باز در بخش انفرادی و دو بدمینتون باز نیز در قالب یک تیم دو نفره در این رقابت ها به میدان خواهد فرستاد که قطعا برگزاری این پیکارها می تواند موجب شناسایی استعدادهای بدمینتون بانوان قم نیز شود.



وی تصریح کرد: در حال حاضر تیم بدمینتون بانوان قم با نام تربیت بدنی یکی از تیم های حاضر در رقابت های لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه های کشور محسوب می شود.

