اخبار کوتاه اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، برای گرامیداشت ایام دهه فجر و هفته وحدت فعالیت های تبلیغی گسترده ای توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز انجام شده است.

چهار هزار برگ پوستر و عکس ویژه این ایام در سطح ادارات، ارگان ها، مراکز مردمی و بین مراجعان توزیع شده است و این روند تا پایان دهه فجر در این شهرستان ادامه دارد.

44 مراسم جشن ولایت امام زمان (عج) در کردستان برگزار شد

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان از برگزاری 44 مراسم جشن آغاز ولایت و امامت ولی عصر امام زمان (عج) در این استان خبر داد.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی با اشاره به اینکه این مراسم در سطح مساجد و هیئت های مذهبی استان برگزار می شود، اظهار داشت: سه مراسم در سنندج، سه مورد در کامیاران، 14 مراسم در بیجار، 16 مراسم در قروه، دو مورد در سقز، دو مورد در دهگلان، یک مورد در دیواندره، یک مورد در مریوان و دو مورد در شهرستان بانه برگزار می شود.

وی بیان کرد: سخنرانی، مداحی و ایستگاه های صلواتی از برنامه های این مراسم های جشن ولایت امام زمان به شمار می رود.

شماره 42 ماهنامه شبستان اندیشه در سنندج توزیع شد

شماره 42 ماهنامه شبستان اندیشه در بین روحانیان و ائمه جماعت شهرستان سنندج با موضوعاتی همچون روش سخنرانی، روش تهیه منبر کامل، نمونه فیش سخنرانی به مناسبت ربیع الاول، چند روضه در حال و هوای ربیع الاول، کارگزار صالح از دیدگاه قرآن و روایات، بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، وحدت دنیای اسلام، راهبرد اساسی انقلاب اسلامی، شیوه سوال خارجی در ارایه تفسیر، سیری کوتاه در علم رجال، برگزیده شعر آئینی پارسی، المراجعات مکتوبات علامه شرف الدین با رئیس وقت الازهر مصر است.

محفل ادبی قرآن و عترت در دیواندره برگزار شد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیواندره از برگزاری محفل ادبی قرآن و عترت در شهرستان دیواندره خبر داد و گفت: علاقمندان برای شرکت در این مراسم آثار خود را به اداره تبلیغات اسلامی ارسال کنند.

به مناسبت گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و هفته وحدت محفل ادبی قرآن و عترت برگزار در شهرستان دیواندره برگزار می شود و کسانی که در زمینه هفته وحدت و دهه مبارک فجر شعر و خاطره دارند می توانند آن را به اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان ارسال کنند.