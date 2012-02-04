درخواست 5هزاردانشجوی خارجی برای تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی در سیزدهمین جشنواره "ابن سینا" در دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: با توجه به اینکه دانشگاه تنها دانشگاهی در حوزه علوم پزشکی است که مجوز تدریس به زبان انگلیسی را در شعبه بین الملل دارد باید از این فرصت استفاده کند.

وی گفت: فعالیت های دانشگاه به سمت تحصیلات تکمیلی سوق پیدا کرده است و درخواست جذب 2 هزار عضو هیئت علمی جدید را ارائه کرده ایم که از این تعداد به تازگی مجوز جذب 500 عضو هیئت علمی را در سال 90 اخذ کردیم.

وی با اشاره به تعداد دانشکده ها و مراکز درمانی آموزشی این دانشگاه یادآور شد: از میان 14 دانشکده، 4 دانشکده فناوریهای نوین، طب سنتی، تغذیه، مجازی و علوم بین رشته ای دانشکده های جدید در 4 سال اخیر هستند. همچنین به تدریج تمامی بیمارستانهای دانشگاه آموزشی می شوند و به تازگی دو بیمارستان بهارلو و ضیائیان مجوز آموزشی برای پردیس بین الملل دانشگاه دریافت کرده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از امضای قراردادی ویژه برای جذب هیئت علمی با استفاده از منابع مالی خارج از دانشگاه خبر داد و گفت: قراردادی با مرکز خارج از دانشگاه امضا کرده ایم که اعضای هیئت علمی جذب شده بر اساس این قرارداد ارتباط علمی با دانشگاه خواهند داشت اما در بخش حقوق از دانشگاه جدا هستند.

وی افزود: برخی از رشته های جدید در دانشگاه نیز بر اساس قرارداد با دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و یا سایر مراکز بیرون از دانشگاه ایجاد می شوند که در این زمینه از راه اندازی مرکز تحقیقاتی سالمندی با همکاری مرکز نگهداری سالمندان کهریزک و یک مرکز تحقیقاتی برای بیماریهای صعب العلاج با همکاری مرکزی خارج از دانشگاه می توان نام برد.

لاریجانی از بازنگری برنامه پزشکی عمومی و دندانپزشکی عمومی به عنوان تحولات دانشگاه نام برد و گفت: علاوه بر اینها ماموریت هایی از وزارت بهداشت به دانشگاه محول شده است که از آن جمله می توان به تدوین سرفصل های آموزشی تخصصهای پزشک خانواده و طب سالمندی اشاره کرد. همچنین دوره آموزشی MBA بیمارستانی برای مدیران بیمارستانها طراحی شد.

وی با اشاره به حمایت ویژه از پژوهش در دانشگاه گفت: 45 درصد مقالاتی که در MedLine از ایران به چاپ می رسد به دانشگاه علوم پزشکی تهران تعلق دارد. در رتبه بندی جهانی SIR رتبه دانشگاه 270 است و بر اساس رتبه بندی وب سایت دانشگاهها نیز رشد چشمگیری داشته ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: 75 درصد رتبه های برتر کنکور دانشگاه علوم پزشکی تهران را برای تحصیل انتخاب کرده اند و این فرصتی برای دانشگاه است. همچنین اجرای آیین نامه شرکت های دانش بنیان که مسیر نهایی خود را در مجلس و دولت طی می کند فرصت مناسبی برای اساتید دانشگاه است که بتوانند در تولید ثروت از علم به طور ویژه موثر باشند.

وی به ماموریت های ویژه دانشگاه برای آینده اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی برای جهش دوم پژوهش، گسترش پارک فناوری در حیطه سلامت، گسترش مراکز تحقیقاتی با نهادهای خارج از دانشگاه، ایجاد 100 پسادکتری بین المللی و 100 فرصت مطالعاتی بین المللی از جمله این برنامه ها است.