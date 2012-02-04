حرکت امام خمینی (ره) روحی تازه در کالبد اسلام دمید

به گزارش خبرگزاری مهر، "راویل عین الدین" رئیس شورای مفتی های روسیه و بزرگترین نهاد اسلامی این کشور در دیدار با "محمود رضا سجادی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو خواستار توسعه همکاریها و گسترش روابط جامعه اسلامی روسیه با جمهوری اسلامی ایران شد.

عین الدین از توسعه روابط با ایران به عنوان گام مهمی برای جامعه اسلامی روسیه نام برد و اظهار داشت همواره به جایگاه عالی ایران در جهان اسلام و نیز تلاش های جمهوری اسلامی برای اعتلای اسلام ناب در جهان به دیده تحسین می نگرم.

رهبر مسلمانان روسیه همچنین از انقلاب اسلامی ایران به عنوان پدیده بزرگ یکصد سال اخیر یاد کرد و بیان داشت: حرکت پرثمر امام خمینی (ره) که به پیروزی انقلاب اسلامی ایران منجر شد، برای مسلمانان افتخار آمیز است زیرا جانی تازه در کالبد اسلام دمید.



سفیر ایران نیز در این دیدار خاطرنشان کرد که وی همواره طرفدار سیاست های سنجیده و معقولانه شورای مفتی های روسیه بوده و بارها این موضوع را در دیدار با سفرای کشورهای دیگر بیان کرده ام و از آنها درخواست نمودم، اقدامات تحریک آمیز نیروهای مخرب را که سعی دارند در جامعه اسلامی روسیه تفرقه انداخته و میان اسلام و مسیحیت ارتدوکس خصومت ایجاد کنند، درست ارزیابی نمایند.



سجادی در پایان این دیدار از رئیس شورای مفتی های روسیه برای سفر رسمی به ایران دعوت کرد که این اقدام وی مورد استقبال قرار گرفت.