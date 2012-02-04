"خرس" دل مرا به درد آورد

ماشالله شاهمرادی زاده که با نخستین فیلم بلند خود با نام "پنجشنبه آخرماه" در بخش مسابقه فیلم های اول جشنواره سی ام حضور دارد در توضیح دلایل انتقاد به نگاه کارگردان فیلم "خرس" در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت: وقتی "خرس" را دیدم به حال خودم که سالها وقت و انرژی خود را در جبهه های جنگ گذراندم و همچنین به حال سینمای ایران گریستم چراکه حق رزمنده ها و جوانانی که در راه اسلام و انقلاب اسلامی جنگیدند این نبود که پس از بیست سال در یک فیلم سینمایی شاهد باشیم که یک رزمنده پس از هشت سال دفاع مقدس به خانه و کاشانه خود برگشته و باعث فروپاشی زندگی یک خانواده شده است.

وی در ادامه افزود: موضوعی که معصومی در تازه ترین فلیم خود به آن پرداخته بود بارها و بارها به اشکال مختلف در سینمای ایران به شکل آبرومندی مطرح شده بود به عنوان مثال پرداخت به این موضوع در فیلم بیداری رویاها به بهترین شکل مطرح شده بود و این بی انصافی است که به رزمندگان و از جان گذشته ها در راه وطن و اسلام اینچنین نگاه شود و هرگونه توهین و فحاشی نسبت به این ایثارگران اعمال شود.

شاه مرادی در ادامه گفت: من از هم سنگری خودم آقای نوروزبیگی تعجب می کنم که چرا تهیه و تولید فیلمی با این موضوع را تقبل کرده است.

کارگردان فیلم "پنجشنبه آخرماه" در ادامه به کیفیت جشنواره فیلم فجر اشاره کرد وگفت: جشنواره فیلم فجر فضای موثری است تا همه تفکرها روی دایره ریخته شود تا ماهیت آنچه درسینمای ما می گذرد بیش از گذشته نشان داده شود.