سوریه ادعای رسانه های عربی درباره بمباران حمص را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، یک منبع رسمی اطلاع رسانی سوریه اخبار منتشر شده در رسانه های گروهی مبنی بر بمباران مناطق مختلف شهر حمص را تکذیب کرد.

وی افزود: اخباری که درباره بمباران شهر حمص در رسانه ها منتشر شده است در چارچوب تشدید تنشها و فشارها از سوی گروه های مسلح و شورای مخالفان سوری در استانبول با هدف تاثیرگذاری بر نشست امروز شورای امنیت علیه سوریه قرار دارد.



خاطرنشان می شود رسانه های غربی و عربی روز گذشته در راستای بزرگنمایی تحولات سوریه مدعی شدند ارتش سوریه شهر حمص را بمباران کرده است که در نتیجه آن بیش از 300 نفر کشته شده اند.