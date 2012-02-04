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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

سوریه ادعای رسانه های عربی درباره بمباران حمص را تکذیب کرد

سوریه ادعای رسانه های عربی درباره بمباران حمص را تکذیب کرد

منابع رسمی سوریه ادعای رسانه های خارجی درباره بمباران شهر حمص را تکذیب و آن را تلاش رسانه های عربی و غربی برای تاثیرگذاری بر نشست شورای امنیت درباره سوریه اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، یک منبع رسمی اطلاع رسانی سوریه اخبار منتشر شده در رسانه های گروهی مبنی بر بمباران مناطق مختلف شهر حمص را تکذیب کرد.

وی افزود: اخباری که درباره بمباران شهر حمص در رسانه ها منتشر شده است در چارچوب تشدید تنشها و فشارها از سوی گروه های مسلح و شورای مخالفان سوری در استانبول با هدف تاثیرگذاری بر نشست امروز شورای امنیت علیه سوریه قرار دارد.

خاطرنشان می شود رسانه های غربی و عربی روز گذشته در راستای بزرگنمایی تحولات سوریه مدعی شدند ارتش سوریه شهر حمص را بمباران کرده است که در نتیجه آن بیش از 300 نفر کشته شده اند.

کد مطلب 1525109

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