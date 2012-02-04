برنامه کمیته مساجد دهه فجر بیارجمند تشریح شد

حجت الاسلام اسماعیل عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهرضمن تشریح برنامه های کمیته مساجد وتشکل های مذهبی دهه فجر در این شهر گفت: برگزاری با شکوه مراسم دهه مبارک فجر امسال با توجه به بیداری کشورهای اسلامی منطقه و نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش اساسی دارد.

وی از برگزاری بیش از 9 طرح مسجد محوری در بیارجمند با توجه به سه موضوع مهم انقلاب، مسجد، بصیرت، دفاع مقدس و جایگاه مسجد در مقابله با جنگ نرم، مسجد و دهه پیشرفت، مسجد و رسانه و انقلاب، و نقش مساجد در بیداری اسلامی خبر داد.

عباس نژاد تصریح کرد: گرامیداشت ایام الله دهه فجر در مساجد باب الحوائج، الزهراء، امام حسین(ع) احمد آباد، امام حسن عسگری(ع) زمان آباد، حسینیه دستجرد، مسجد جامع خانخودی، حسینیه غزازان، مسجد پاچنار دزیان و مسجد صاحب الزمان قلعه بالا از دیگر برنامه های کمیته مساجد و تشکل های مذهبی دهه فجر در بخش بیارجمند است.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی بیارجمند گفت: با توجه به اینکه مسجد یک پایگاه مردمی است و قابلیت های فراوانی در جهت جذب جوانان به مساجد دارد، برگزاری برنامه ها در کنار مساجد می تواند به قوت و تداوم راه انقلاب کمک کند.

عباس نژاد برگزاری راهپیمایی 22 بهمن و تشویق و ترغیب مردم برای حضور گسترده در راهپمیایی را مهمترین برنامه این کمیته دانست.