استعفای گروهی اعضای هیئت مدیره فدراسیون فوتبال مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که اعضای هیئت مدیره فدراسیون فوتبال مصر به صورت گروهی استعفا کردند.

این اقدام در پی حوادث چهارشنبه شب شهر پورت سعید صورت می گیرد که در نتیجه درگیری در مسابقه فوتبال تیم های الاهلی و المصری 74 نفر کشته و حدود هزار نفر زخمی شدند.

کمال الجنزوری نخست وزیر مصر در پی این حادثه روز پنجشنبه "سمیر زاهر" رئیس فدراسیون فوتبال مصر و نیز استاندار شهر پورت سعید را برکنار کرد. دادستانی کل مصر نیز روز گذشته سمیر زاهر و نیز شماری از مسئولان امنیتی پورت سعید را ممنوع السفر کرد.