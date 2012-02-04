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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

خبر فوری/

استعفای گروهی اعضای هیئت مدیره فدراسیون فوتبال مصر

استعفای گروهی اعضای هیئت مدیره فدراسیون فوتبال مصر

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از استعفای گروهی اعضای هیئت مدیره فدراسیون فوتبال مصر درپی کشته شدن 74 نفر در درگیری اخیر هنگام مسابقه تیم های الاهلی و المصری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که اعضای هیئت مدیره فدراسیون فوتبال مصر به صورت گروهی استعفا کردند.

این اقدام در پی حوادث چهارشنبه شب شهر پورت سعید صورت می گیرد که در نتیجه درگیری در مسابقه فوتبال تیم های الاهلی و المصری 74 نفر کشته و حدود هزار نفر زخمی شدند.

کمال الجنزوری نخست وزیر مصر در پی این حادثه روز پنجشنبه "سمیر زاهر" رئیس فدراسیون فوتبال مصر و نیز استاندار شهر پورت سعید را برکنار کرد. دادستانی کل مصر نیز روز گذشته سمیر زاهر و نیز شماری از مسئولان امنیتی پورت سعید را ممنوع السفر کرد.

کد مطلب 1525120

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