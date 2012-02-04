انتقاد هاشمی رفسنجانی از بزرگداشت های مقوایی دهه فجر امسال

به گزارش خبرگزاری مهر،مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلسه، آیتالله هاشمی رفسنجانی، با تبریک ایام خجسته و بزرگ دهه فجر انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی را افتخاری جاویدان برای تاریخ اسلام، تشیع و ایران دانست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر عظمت انقلاب اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد برنامههای فرهنگی و تبلیغی این ایام توسط دستگاههای تبلیغی در خور و شأن و بزرگی آن باشد و از انجام برنامههای کممحتوا و سخیف مانند بیسلیقگی در استفاده از ماکتهای مقوایی که بعضاً میتواند مورد اعتراض مردم فهیم و سوءاستفاده دشمنان انقلاب نیز قرار گیرد، خودداری شود.
وی افزود: دستگاههای تبلیغاتی و رسانههای همگانی به ویژه رسانه ملی وظیفه ملی و تاریخی سنگینی در جلوگیری از تحریف تاریخ انقلاب و معرفی درست و واقعی دستاوردهای انقلاب اسلامی دارند و انتظار میرود برنامهریزیهای مناسب و در خور شأن مناسبتری برای این ایام تدارک دیده شود.
هاشمی رفسنجانی، با توجه به تأثیر زیاد حضور مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی، به راهپیمایی یومالله 22 بهمن اشاره کرد و گفت: حضور حماسی و همهجانبه تمامی آحاد مردم در این راهپیمایی که مورد تأکید رهبری معظم انقلاب در خطبههای نماز جمعه نیز قرار گرفت، حاکی از عمق عشق و وفاداری مردم به انقلاب و نظام اسلامی است و اثبات میکند که تفکر انقلابی مردم پس از گذشت 32 سال از انقلاب اسلامی همچنان با طراوت ماند و کهنه نشده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با دعوت از مردم سراسر کشور برای حضور حماسی در راهپیمایی سراسری یومالله 22 بهمن، این حضور را پاسخ مناسبی به مجموعه تهدیدها و تحریمهای دشمنان علیه انقلاب اسلامی دانست.
در ادامه، استفساریه بنیاد پانزده خرداد در خصوص ماده واحده بهمن ماه سال 1370 مصوب مجمع در خصوص زمینهای موات مطرح و پس از بحث و بررسی اعضا مقرر گردید:
در صورت رعایت مفاد و شرایط مذکور در ماده واحده مصوب 3/11/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از انقضای مهلت نظریه وزارت راه و شهرسازی که در اجرای قوانین اراضی شهری و زمین شهری داده شده قطعی بوده و در هیچ مرجع قضایی قابل طرح مجدد نمیباشد.
سپس دانش جعفری، دبیر کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاستهای کلی که از سوی رهبری معظم انقلاب به مجمع تفویض شده است، با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و دبیر هدفمندی یارانهها، معاون حقوقی بانک مرکزی، حسابرس کل اصل 44 قانون اساسی در دیوان محاسبات کشور و برخی دیگر از مسئولان و کارشناسان مربوطه در دولت و بانک مرکزی، گزارش مصوّری از نتایج جلسات این کمیسیون و بررسیهای نظارتی آن در طول 6 ماهه دوم سال جاری به جلسه ارائه داد.
در این گزارش به جلسات مستمر کمیسیون نظارت مجمع با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه در خصوص نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاستهای کلی امنیت اقتصادی، سند چشمانداز 20 ساله کشور (شاخص ترکیبی اقتصادی، علمی و فناوری) و بررسی چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانهها و تلاطم اخیر بازار سکه و ارز اشاره شده است.
این بحث در جلسه آینده مجمع مورد بررسی و پیگیری بیشتری قرار خواهد گرفت.
نظر شما