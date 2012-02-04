جاده جنگل گلستان بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسام ظهر شنبه در حاشیه نشست مدیریت بحران استان افزود: این مسیر روز جاری بازگشایی شده و تردد در آن تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی گفت: با قطع بارش برف، دمای هوا کاهش بیشتری خواهد یافت که با توجه به این کاهش دما از کشاورزان و باغداران گلستانی درخواست می شود تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی باغات به عمل آورند.



مدیر کل مدیریت بحران گلستان افزود: با توجه به آمادگی مسولان استان برای مقابله با حوادث احتمالی با تشکیل جلسه اضطراری شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، تمهیدات و برنامه ریزی لازم برای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی ناشی از تغییرات جوی پش بینی شده است.