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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

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جاده جنگل گلستان بازگشایی شد

جاده جنگل گلستان بازگشایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل مدیریت بحران گلستان گفت: با همت و تلاش ماموران راه و ترابری استان محور عبوری جنگل گلستان رفع انسداد و بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسام ظهر شنبه در حاشیه نشست مدیریت بحران استان افزود: این مسیر روز جاری بازگشایی شده و تردد در آن تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.
 
وی گفت: با قطع بارش برف، دمای هوا کاهش بیشتری خواهد یافت که با توجه به این کاهش دما از کشاورزان و باغداران  گلستانی درخواست می شود تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی باغات به عمل آورند.
 
مدیر کل مدیریت بحران گلستان افزود: با توجه به آمادگی مسولان استان برای مقابله با حوادث احتمالی با تشکیل جلسه اضطراری شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، تمهیدات و برنامه ریزی لازم برای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی ناشی از تغییرات جوی پش بینی شده  است.
کد مطلب 1525126

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