به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 16 امروز شنبه 15 بهمن نخستین نشست اعضای اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران برای حضور در نمایشگاه دروپا 2012 برگزار می‌شود تا درباره چگونگی حضور نمایندگان ایران در این نمایشگاه تصمیم‌گیری شود.

همچنین در این نشست درباره راه‌های تسهیل صدور ویزا برای دست‌اندرکاران صنعت چاپ ایران که علاقمند به حضور در نمایشگاه چاپ دروپا هستند، بحث و تبادل نظر خواهد شد.

اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران که تجربه برپایی و اداره پاویون ایران در نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی دوبی را در سال گذشته دارد، تصمیم دارد در صورت مهیا شدن شرایط، برای حضور گروهی نمایندگان ایران در قالب پاویون در نمایشگاه دروپا به عنوان یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های چاپ جهان اقدام کند.

همچنین اتحادیه در نظر دارد برنامه بازدیدهای حرفه‌ای از مراکز چاپ و بسته بندی آلمان را برای نمایندگان ایران در حاشیه این نمایشگاه تدوین کند. اعزام یک هیئت تجاری از صنعت‌گران چاپ ایران نیز از دیگر برنامه‌هایی است که اتحادیه در دست اقدام دارد.

نمایشگاه دروپا 2012 از 3 تا 16 می (13 تا 26 اردیبهشت 91) در شهر دوسلدورف آلمان برگزار می‌شود.