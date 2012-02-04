جمهوریخواهان در انتظار آوردگاه نوادا/شانس رامنی بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نوادا امشب صحنه پنجمین رو در رویی نامزدهای حزب جمهوریخواه خواهد بود و این در حالی است که نظرسنجی ها حکایت از شانس بیشتر "میت رامنی" برای پیروزی در رقابتهای این ایالت دارد.

برهمین اساس، نظرسنجی موسسه "سیاست عمومی" حکایت از آن دارد که رامنی در رقابتهای امشب 50 درصد آرا را کسب می کند و "نیوت گینگریچ" رقیب اصلی او 25 درصد آرا را تصاحب خواهد کرد.

بر همین اساس "ران پل" 15 درصد و "ریک سنتروم" نیز 8 درصد آرا را تصاحب می کند.

"دین دبنام" رئیس موسسه سیاست عمومی در این باره می گوید : نشانه ها حکایت از پیروزی قاطع رامنی در رقابت های امشب نوادا دارد.

رامنی که برای پیروزی در انتخابات، شعارهای اقتصادی را انتخاب کرده، شب گذشته در جمع مردم نوادا با اشاره به مشکلات اقتصادی آمریکا گفت : ما می توانیم بهتر باشیم. نزدیک به 24 میلیون آمریکایی بیکار بوده، در زیر خط فقر بوده و یا آنکه به دنبال پیدا کردن کار هستند.

بر اساس این گزارش، در میان ایالتهای مختلف آمریکا، نوادا با ثبت 12.6درصد، بیشترین نرخ بیکاری را در ایالات متحده آمریکا دارد.

نظرسنجی دیگری توسط روزنامه "لاس و گاس ژورنال" در این رابطه نشان می دهد که رامنی، فرماندار سابق ماساچوست، با اختلاف 20 درصد رقیبانش را در رقابت امشب پشت سر می گذارد.

نامزدهای حزب جمهورخواه به ترتیب از سمت راست ران پل، میت رامنی، نیوت گینگریچ و ریک سنتروم

نامزدهای حزب جمهوریخواه تا کنون چهار بار شانس خود را در رقابتهای درون حزبی امتحان کرده اند که نتایج آن به شرح زیر است :

دور اول رقابتهای درون حزبی جمهوریخواهان در تاریخ 13 دی ماه در آیووا برگزار شد که ریک سنتورم 24.6 درصد از آرا، رامنی 26 درصد، ران پل 21.3 درصد، نیوت گینگریچ 13 درصد، ریک پری 10 درصد و میشل بکمن فقط 5 درصد آرا را تصاحب کردند.



دور دوم انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان نیز در تاریخ 24 دی ماه در نیوهمپشایر برگزار شد که بر اساس نتایج به دست آمده از انتخابات نیوهمپشایر، رامنی رتبه اول، "ران پل" دوم و "جان هانتزمن" سفیر سابق آمریکا در چین رتبه سوم را به دست آورند.

دور سوم آن نیز در تاریخ اول دی ماه در کارولینای جنوبی برگزار شد که گینگریچ 40 درصد، "میت رامنی" که در دورهای اول و دوم انتخابات درون حزبی رتبه اول را به دست آورده بود این بار 28 درصد، "ریک سنتورم" 17 درصد و "ران پل" 13درصد آرا را به دست آوردند.

دور چهارم نیز در تاریخ 11 بهمن ماه در فلوریدا برگزار شد که "میت رامنی" با کسب 771هزار و 842 رای، 46 درصد آرای انتخابات مقدماتی این ایالت را کسب کرد و برای بار سوم برنده انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان شد.



بر همین اساس، "نیوت گینگریچ" با531 هزار و294 رای، 32 درصد آرا، ریک سنتروم با 222 هزار و 248 رای 13 درصد آرا، و ران پل با 116 هزار و776 رای تنها 7 درصد آرا را تصاحب کردند.