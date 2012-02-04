جشنواره فیلم فجر مشهد با "شیر تو شیر" آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسگرانی ظهر شنبه در نشست خبری نهمین جشنواره فیلم فجر مشهد اظهار داشت: فیلم فجر مشهد از فردا با اکران سه فیلم در هر روز در سه سینمای آفریقا، سیمرغ و شهید اصغرزاده آغاز خواهد شد.

وی افزود: در جشنواره امسال 21 فیلم از بخش مسابقه سینمایی ایران در مشهد اکران خواهد شد که اسامی آنها اعلام شده است.

مسگرانی افزود: امسال برای اکران فیلم های کارگردانان مشهدی برنامه های ویژه ای خواهیم داشت و چند جلسه نقد و بررسی این فیلم ها را برگزار خواهیم کرد.

وی بیان کرد: امسال برای اصحاب رسانه و هنرمندان سالن شهید اصغرزاده واقع در مجتمع فرهنگی امام رضا را در نظر گرفته ایم تا بتوانیم راحتر با آنان گفتگو داشته باشیم.

وی اظهار کرد: از 22 تا 24 بهمن ماه 6 فیلم با موضوعات انقلاب اسلامی، توسط انجمن سینمایی فیلم جوان و با حمایت دبیرخانه فیلم فجر در سینماهای مشهد به اجرا در خواهد آمد.

مسگرانی اعلام کرد: امسال هم همانند سالهای گذشته انتخاب فیلم توسط مردم صورت می گیرد و از فیلم منتخب مردم در مراسم اختتامیه این جشنواره که 26 بهمن ماه برگزار می شود، تقدیر خواهد شد.

وی درباره قیمت بلیت فیلم های جشنواره افزود: امسال با توجه به استقبال مخاطبان و در جهت رفاه امور و رفاه مردم بلیت تمام فیلم های با قیمت 1500 تومان در دو سینمای آفریقا و سیمرغ قابل تهیه است.