موبایلهای اعتباری همراه اول در بحرین زنگ می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از 35 اپراتور از کشورهای عربستان، عراق، ترکیه، اندونزی، سوریه، پاکستان، امارات متحده عربی، کویت، گامبیا، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، اتریش، اسلوونی، بلژیک، هلند، قطر و روسیه، "زین" سی و ششمین اپراتور خارجی است که همراه اول برای برقراری سرویس رومینگ سیم کارت های اعتباری با آن قرارداد همکاری منعقد می کند.

با قرارداد منعقد شده میان همراه اول و اپراتور زین (Zain) بحرین، مشترکان اعتباری هر دو اپراتور می توانند از مزایای یک ارتباط بین المللی استفاده کنند.

با توجه به اینکه شارژینگ سیم کارت های اعتباری بصورت آنلاین انجام می شود، پیشنهاد می شود ‌مشترکان برای مدیریت بهتر هزینه های رومینگ بین الملل، در سفرهای خارجی از این سیم کارت ها استفاده کنند.

همراه اول هم اکنون با 267 اپراتور در 110 کشور قرارداد رومینگ بین الملل دارد که همگی بطور مستقیم و بدون واسطه منعقد شده اند.