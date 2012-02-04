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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

نادری خبر داد:

صدور مدرک معادل ممنوع شد

صدور مدرک معادل ممنوع شد

مدیرکل دفتر آموزش های آزاد، غیردولتی و غیر انتفاعی وزارت علوم اعلام کرد: چنانچه دانشگاه یا سازمانی اقدام به برگزاری دوره هایی تحت عنوان معادل کنند، فاقد اعتبار قانونی بوده و امکان ادامه تحصیل برای داوطلب وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی نادری با اعلام این خبر اظهار داشت: دوره های آموزش عالی آزاد به هیچ نوع مدرک رسمی دانشگاهی و یا معادل، همتراز و مشابه آن منجر نمی شود و موسسه صرفاً مجاز است مطابق ضوابط دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، گواهینامه ای را به دانش آموختگان دوره اعطا کند.

وی در ادامه با بیان اینکه این دوره ها تنها برای افزایش دانش و تخصص داوطلبان بوده و مدارک صادره برای این دوره ها به هیچ عنوان مقطع تحصیلی محسوب نمی شوند، بر لزوم اطلاع رسانی شفاف مراکز آموزش عالی و سایر سازمان های دست اندر کار در این زمینه تاکید کرد.
 

کد مطلب 1525136

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