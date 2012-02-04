صدور مدرک معادل ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی نادری با اعلام این خبر اظهار داشت: دوره های آموزش عالی آزاد به هیچ نوع مدرک رسمی دانشگاهی و یا معادل، همتراز و مشابه آن منجر نمی شود و موسسه صرفاً مجاز است مطابق ضوابط دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، گواهینامه ای را به دانش آموختگان دوره اعطا کند.

وی در ادامه با بیان اینکه این دوره ها تنها برای افزایش دانش و تخصص داوطلبان بوده و مدارک صادره برای این دوره ها به هیچ عنوان مقطع تحصیلی محسوب نمی شوند، بر لزوم اطلاع رسانی شفاف مراکز آموزش عالی و سایر سازمان های دست اندر کار در این زمینه تاکید کرد.

