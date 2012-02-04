جزئیات ربایش 11 زائر لرستانی در سوریه/ وضعیت بقیه اعضای کاروان

مدیر حج و زیارت استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این حادثه گفت: روز چهارشنبه هفته گذشته حوالی ساعت 3 بامداد 11 زائر لرستانی در مسیر حلب به حماه در شمال سوریه توسط گروههای مسلح مورد حمله قرار گرفته و ربوده شدند.

حمید الیاسی با بیان اینکه در جریان این امر، گذرنامه، وجوه نقد و تلفن همراه زائران یاد شده از سوی این گروه مسلح گرفته شده است، افزود: این کاروان اعزامی تحت نظر سازمان حج و زیارت نبوده است.

وی با بیان اینکه هر گروهی که قصد اعزام به عتبات عالیات و سوریه را داشته باشد باید تحت نظر سازمان حج و زیارت به این امر اقدام کند، ادامه داد: دفتری که این کاروان را به سوریه اعزام کرده دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی بوده و در شهرستان نورآباد فعالیت داشته است.

مدیر حج و زیارت استان لرستان با بیان اینکه این کاروان متشکل از 45 نفر بوده است.

الیاسی با اشاره به پیگیری های انجام شده برای بازگرداندن مابقی اعضای این کاروان گفت: با همکاری سازمان حج و زیارت 34 نفر باقی مانده به دمشق منتقل و در یکی از هتلهای این شهر مستقر شده اند.

وی با اشاره به پیگیریهای جدی نمایندگی سازمان حج و زیارت در سوریه گفت: پیگیر هستیم که ظرف امروز یا نهایتا چند روز آینده 34 نفر باقی مانده را به کشور برگردانیم.

مدیر حج و زیارت استان لرستان با بیان اینکه تاریخ قطعی بازگشت این افراد عصر امروز شنبه مشخص خواهد شد، افزود: دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت و سفارت ایران در سوریه پیگیر امور این افراد هستند.

الیاسی با تاکید بر اینکه همه زائران ربوده شده مرد هستند، اسامی برخی از افرادی که گروگان گرفته شده اند را به این شرح اعلام کرد: نورالدین بهاروند (مدیر کاروان)، علی عباس رازانی، حسن بازگیر، صحبت الله حسین پور، شاه مراد نجفی، چراغ علی عالی پور، شاه قلی قلاوند، محمد سرهنگ فلاح، درویش علی فتحی پور و علی محمودی.

وی با تاکید بر اینکه هر گونه اعزام به عتبات عالیات و سوریه باید تحت نظر سازمان حج و زیارت باشد، تصریح کرد: توصیه ما به زائران این است که اگر می خواهند به عتبات عالیات و سوریه سفر کنند از طریق دفاتر تحت نظر این سازمان پیگیر این امر شوند.

مدیر حج و زیارت استان لرستان با انتقاد از عملکرد برخی دفاتر غیرمجاز در این زمینه، گفت: متاسفانه برخی از احساسات پاک مردم سوء استفاده می کنند که تبعات این چنینی در پی دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زائران ربوده شده در سوریه خرم آبادی و نورآبادی هستند.

حسن شریعت نژاد با اشاره به پیگیری وضعیت زائران ربوده شده و همچنین انتقال مابقی اعضای این کاروان گفت: پیگیری ها از طریق وزارت کشور و سازمان حج و زیارت در جریان است.

وی با تاکید بر اینکه این افراد به رغم اطلاع رسانی صورت گرفته به صورت غیرمجاز به سوریه رفته اند، یادآور شد: پیش بینی می شود نهایتا تا پس فردا اعضای باقی مانده این کاروان که نزدیک به 34 نفر هستند به کشور بازگردانده شوند.