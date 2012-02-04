11 هزار مسافر گرفتار در برف و کولاک در خراسان شمالی اسکان داده شدند

حامد سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد مسافر در مساجد، پایگاه های مختلف هلال احمر، سالن های ورزشی و سایر امکان عمومی استان اسکان داده شدند و نیازهای غذایی، گرمایشی و رفاهی آنان تامین شد.

وی تعداد تصادفات استان در دو روز گذشته را 15 مورد اعلام کرد و افزود: این تصادفات منجر به مصدوم شدن 21 نفر از مسافران شد که 14 نفر از آنها به صورت سرپایی توسط اکیپ های پزشکی هلال احمر مداوا شدند و هفت نفر از آنان نیز به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد انتقال یافتند.

سجادی با اعلام اینکه خوشبختانه هیچ یک از این تصادفات منجر به فوت نشده است از آماده باش کامل 24 پایگاه فعال جمعیت هلال احمر در سطح استان خبر داد و ادامه داد: در طی 48 ساعت گذشته بیش از 400 نفر از اعضای جمعیت هلال احمر استان به صورت شبانه روزی برای اسکان مسافران زمستانی مشغول فعالیت بوده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در پایان از کلیه رانندگان درخواست کرد فقط در صورت داشتن زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی لازم در مسیرهای مختلف استان تردد کنند.